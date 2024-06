Mujkanovic-Doppelpack bei Sieg von Wiener Victoria 1b gegen Yellow Star Simmering

Details Montag, 24. Juni 2024 20:22

Wiener Victoria 1b traf am Samstag auf F.C. Yellow Star Simmering. Trotz einer kämpferischen Leistung von Yellow Star gelang es Wiener Victoria 1b, ihre Chancen effektiver zu nutzen und das Spiel mit 4:2 für sich zu entscheiden. Mujkanovic traf zwei Mal.

Frühe Führung für Wiener Victoria 1b

Bereits in der 12. Minute erzielte Nikola Negovanovic das erste Tor für Wiener Victoria 1b. Nur drei Minuten später, in der 15. Minute, erhöhte Faisal Nadiri auf 2:0 für die Gäste, nachdem er einen präzisen Ball verwandelte.

Yellow Star war sichtlich geschockt von diesem frühen Doppelschlag, doch sie ließen sich nicht unterkriegen. In der 29. Minute gelang Hasan Jusic der Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab Yellow Star neuen Mut, und sie drängten auf den Ausgleich.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause versuchte Yellow Star, den Druck weiter aufrechtzuerhalten, doch Wiener Victoria 1b bewies Klasse und nutzte die sich bietenden Kontergelegenheiten konsequent aus. In der 65. Minute war es erneut Muhamed Mujkanovic, der das 3:1 für die Gäste erzielte. Yellow Star kämpfte weiter, doch sie fanden keine Mittel, um die kompakte Abwehr von Wiener Victoria 1b ernsthaft zu gefährden.

In der 72. Minute machte Mujkanovic seinen Doppelpack perfekt und erhöhte auf 4:1 für Wiener Victoria 1b. Dieser Treffer entschied das Spiel endgültig zugunsten der Gäste, die sich nun auf die Verteidigung konzentrierten und auf Konter lauerten. Yellow Star gab jedoch nicht auf und zeigte in der Schlussphase des Spiels großen Kampfgeist.

In der 83. Minute gelang Marcin Story per Elfer ein weiterer Treffer für Yellow Star. Dieser Treffer zum 2:4 war jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik, da die Zeit für eine Aufholjagd zu knapp war. Trotz aller Bemühungen von Yellow Star blieb es bei diesem Endstand.

Stimme zum Spiel:

Kevin Süss (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Das letzte Spiel der Saison hatte nicht ganz den Ausgang, wie wir es uns vorgenommen haben. Man hat gemerkt dass es schon eine lange Saison war und wir etwas ersatzgeschwächt waren. Der Gegner war uns in allen Bereichen einen Schritt voraus und hat deswegen auch verdient gewonnen. Jetzt geht es für uns in Sommerpause. Die Spieler haben Pause und für uns in der sportlichen Leitung heißt es Fehleranalyse betreiben und an den richtigen Stellschrauben für die kommende Saison drehen."

Aufstellungen:

Yellow Star: Julian Schuster, Dominik Colic, Yasin Oguz, Arben Abazi, Haris Selimovic, Dominik Holzbrecher, Ugur Karaca, Muhammed Gündüz, Hasan Jusic, Rene Mjka (K), Mathias Kellner

Ersatzspieler: Bashar Alahmad, Sulayman Mohammadi, Marcin Story, Samet Gürbüz

Trainer: Anton Zieger



Wiener Viktoria: Tomy Pejicic (K), Francois Barber, Ersen Demirel, Valentino Jovanovic, Philipp Holzer, Marko Ilic, Muhamed Mujkanovic, Nikola Negovanovic, Mahmoud Merey, Faisal Nadiri, Norbert Twardy

Ersatzspieler: Batuhan Yildiz, Nigel Blair

Trainer: Rade Djokic

1. Klasse A: Yellow Star : Wiener Victoria 1b - 2:4 (1:2)

83 Marcin Story 2:4

72 Muhamed Mujkanovic 1:4

65 Muhamed Mujkanovic 1:3

29 Hasan Jusic 1:2

15 Faisal Nadiri 0:2

12 Nikola Negovanovic 0:1

