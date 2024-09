Eintracht Wien vergibt in letzter Sekunde Elfer und vergibt Sieg gegen ASK Erlaa Torpedo 03

Details Samstag, 31. August 2024 23:52

Im Duell der 3. Runde der 1. Klasse A trennten sich Eintracht Wien und ASK Erlaa Torpedo 03 mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung - letztlich ist das Remis wohl das gerechte Ergebnis.

Blitzstart für Eintracht Wien

Das Spiel begann furios, als Eintracht Wien bereits in der 3. Minute in Führung ging. Rohollah Hakimi nutzte die erste Chance des Spiels und brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte ASK Erlaa Torpedo 03 unter Druck und zwang sie dazu, das Tempo zu erhöhen. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und fanden schnell eine Antwort. Bereits in der 13. Minute erzielte Paiman Noori den Ausgleichstreffer für ASK Erlaa Torpedo 03.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit setzte die Spannung der ersten Halbzeit nahtlos fort. Beide Mannschaften kämpften um die Führung, aber es dauerte bis zur 88. Minute, bis erneut ein Tor fiel. Diesmal war es Cafer Cakir, der für ASK Erlaa Torpedo 03 traf und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht und der Gastgeber ist unter Druck, wenn es hier noch mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen warfen alles nach vorne. In der 90. Minute gelang es erneut Rohollah Hakimi, seine Mannschaft zu retten. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er den 2:2-Endstand her und sicherte Eintracht Wien einen wertvollen Punkt. Detail: Die Gastgeber hatten in letzter Sekunde die Top-Chance auf die Führung vom Elfmeterpunkt, doch der Penalty wurde verschossen.

Stimme zum Spiel:

Vadi Basar (Trainer Eintracht Wien): "Es war von beiden Mannschaften ein sehr leidenschaftlich und kämpferisch geführtes Spiel, am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden mit bitterem Beigeschmack für uns, weil wir in der letzten Sekunde des Spieles noch einen Elfmeter verschossen haben. Für die Zuschauer bestimmt ein spannendes Spiel, da bis ganz zum Ende alles offen war."

Aufstellungen:

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Serkan Aydogdu, Mahmoud Shehab, Leon Sellner, Salman Amin Faiq, Hayri Keske, Vadi Basar (K), Seif Ghazala, Mohamed El-Shafei, Emrah Kuloglu, Rohollah Hakimi

Ersatzspieler: Leon Preisinger, Ali Issa, Laurent Qestaj, Mario Radulovic, Kadir Celik, Favour Okhomina

Trainer: Vadi Basar



ASK Erlaa Torpedo 03: Alexander Sator, Florian Kubesch, Michael Knötgen, Adrian Bolic, Cafer Cakir (K), Julian Hudribusch, Paiman Noori, Ahmed Hassan, Yusuf Ertugrul, Leo Eipeldauer, Abdalle Mohamud

Ersatzspieler: Florian Edlmayer, Ensar Emro, Samed Günay, Emin Muranovic, Raphael Nnamdi, Patrick Makocki

Trainer: Thomas Hlusicka

1. Klasse A: Eintracht Wien : ASK Erlaa Torpedo 03 - 2:2 (1:1)

93 Rohollah Hakimi 2:2

88 Cafer Cakir 1:2

13 Paiman Noori 1:1

3 Rohollah Hakimi 1:0



