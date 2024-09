Auftakt nach Maß: FC Polska feiert eindrucksvollen 7:0-Sieg gegen FC Mariahilf

Details Montag, 02. September 2024 09:22

Zum Saisonauftakt der 1. Klasse A setzte sich der FC Polska eindrucksvoll mit 7:0 gegen den FC Mariahilf durch. Das Team von FC Polska zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Doppeltorschützen Maciej Pawlik und Dominik Urban, die maßgeblich zum deutlichen Erfolg beitrugen. Beim FC Mariahilf beginnt die neue Saison dort, wo die alte aufgehört hat: mit einem Debakel.

Hausherren dominieren nach Belieben

Das Spiel begann mit einer schnellen Führung für den FC Polska. Bereits in der 11. Minute traf Mateusz Cieślak zum 1:0 und eröffnete damit die Saison für sein Team. Der frühe Treffer brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel der Gastgeber, die weiterhin Druck ausübten und auf das nächste Tor drängten.

In der 21. Minute konnte Kamil Wierzba nachlegen und das 2:0 für den FC Polska erzielen. Die Abwehr des FC Mariahilf fand zu diesem Zeitpunkt kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber. Der FC Polska zeigte sich in allen Mannschaftsteilen überlegen und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann Maikel Stawarczyk, der in der 45. Minute das 3:0 markierte und damit für eine komfortable Führung zur Pause sorgte. Mit diesem Ergebnis im Rücken ging der FC Polska selbstbewusst in die Kabine.

Fortgesetzte Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der FC Polska seine beeindruckende Leistung fort. Maciej Pawlik war der Mann der ersten Minuten nach der Pause. In der 65. Minute erhöhte er per Strafstoß auf 4:0 und nur vier Minuten später, in der 69. Minute, legte er zum 5:0 nach. Die Abwehr des FC Mariahilf war auch in diesen Szenen chancenlos und konnte den Offensivdrang der Gastgeber nicht stoppen.

In der Schlussphase des Spiels übernahm Dominik Urban die Rolle des Vollstreckers. In der 81. Minute erzielte er das 6:0 und krönte seine Leistung schließlich mit dem 7:0 in der 90. Minute. Beide Tore zeigten nicht nur Urbans Abschlussstärke, sondern auch die weiterhin ungebrochene Motivation des FC Polska, selbst in den letzten Spielminuten noch zuzulegen.

Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und der FC Polska konnte einen hochverdienten 7:0-Sieg feiern. Dieser Erfolg unterstreicht die Ambitionen der Gastgeber in dieser Saison und lässt sie selbstbewusst auf die kommenden Aufgaben blicken.

___________ Polska: Jakub Halicki, Dawid Golec, Adrian Strzepek, Maikel Stawarczyk, Mateusz Ciślak, Jakub Ziemianek, Maciej Pawlik (K), Michal Radajczyk, Piotr Janicki, Kamil Wierzba, Adrian Mysliwiec



Ersatzspieler: Miroslaw Bujak, Mariusz Sztangret, Filip Jagla, Dominik Urban, Bartlomiej Opydo



Trainer: Krystian Krata

___________ Mariahilf: Max Geromin (K), Alexander Krach, Firat Uludag, Laurenz Hämmerle, Esewi Ogieriakhi, Marko Stipic, Sergio Daza Avalos, Moslim Sardari, Najib Ali, Ilia Hasnawi, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Michael Grassl, Manuel Fida, Anas Fahdawi, Diego Saadaoui Srioui, Raoul Plieseis, Mumin Ahmed Juhad



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: FC Polska : Mariahilf - 7:0 (3:0)

92 Dominik Urban 7:0

81 Dominik Urban 6:0

69 Maciej Pawlik 5:0

65 Maciej Pawlik 4:0

47 Maikel Stawarczyk 3:0

21 Kamil Wierzba 2:0

11 Mateusz Ci?lak 1:0

