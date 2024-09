SV Rojava triumphiert in torreichem Duell gegen FC Torin

Details Montag, 02. September 2024 09:43

Ein spannendes Spiel in der 1. Klasse A (W) endete mit einem knappen 4:3-Sieg für die Gäste vom SV Rojava gegen den FC Torin. In einem Match, das hin und her ging, war es letztlich Somar Khaluf, der in der 90. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und damit den Sieg für seine Mannschaft sicherte. Ayham Ahmo glänzte bei den Gästen mit einem Triplepack. Ein Selbstläufer war der Auftakt für den Titelmitfavoriten aber bei weitem nicht.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Schon nach wenigen Minuten brachte Oguzhan Sert den FC Torin in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Nur ein kurzer Schock für die Gäste. Die Heimfans jubelten, doch die Freude währte nur kurz. Bereits in der 14. Minute gelang Ayham Ahmo der Ausgleich für SV Rojava. Damit war der Anfang für eine torreiche Begegnung gemacht.

Das Spiel zeigte sich von Beginn an intensiv, und beide Mannschaften spielten mit viel Engagement. In der 38. Minute gelang es Seyhan Ayan, den FC Torin erneut in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss stellte er das Ergebnis auf 2:1 für die Gastgeber. Dies war auch der Halbzeitstand und versprach eine spannende zweite Hälfte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause drängte SV Rojava auf den Ausgleich und belohnte sich schließlich in der 71. Minute erneut durch Ayham Ahmo, der damit seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Spielstand auf 2:2 stellte. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften zeigten, dass sie unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollten.

Doch der FC Torin gab sich nicht geschlagen. In der 76. Minute brachte Markus Holemar die Heim-Mannschaft per Elfmeter erneut in Führung und stellte auf 3:2. Die Zuschauer sahen ein packendes Hin und Her, bei dem beide Teams um jeden Ball kämpften.

Last-Minute-Sieg

SV Rojava bewies jedoch einmal mehr seine Kampfkraft und fand nur acht Minuten später erneut eine Antwort. Ayham Ahmo erzielte seinen dritten Treffer des Tages und glich damit in der 84. Minute zum 3:3 aus. Die Spannung war auf dem Höhepunkt, und es schien, als ob beide Teams mit einem Unentschieden leben müssten.

Doch in der 90. Minute sorgte Somar Khaluf für die Entscheidung. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter keine Chance und erzielte das 4:3 für SV Rojava. Dieser Treffer brachte den Gästen den Sieg und ließ die Spieler und Fans jubeln.

__________ FC Torin: Berkan Kurnaz - Enes Sert, Deyan Dyankov, Seyhan Ayan (K), Scherif Abd El-Razek - Oguzhan Sert, Dozhghar Kadir, Orhan Müldür, Ayhan Durak, Markus Holemar, Hasan Gavrani -



Ersatzspieler: Raffaello Cappello, Ibrahim Demirel, Deniz Yildiz, Eren Mengi, Okan Ari



Trainer: Eren Mengi

__________ Rojava: Ahmed Kornasan, Ali Khalaf (K), Hassan Kenyo, Abdullah Al Psies, Abdul Satar Abdullah, Ayham Ahmo, Somar Khaluf, Shukri Muhajer, Umer Almustafa, Ali Al Satuf, Ahmad Ali



Ersatzspieler: Hussein Khanja, Bahwez Rasul, Ali Al Naime, Hussein Hinawi, Ali Farho, Ahmad Saadeddin



Trainer: Ahmad Kousa

1. Klasse A: FC Torin : SV Rojava - 3:4 (2:1)

90 Somar Khaluf 3:4

84 Ayham Ahmo 3:3

76 Markus Holemar 3:2

71 Ayham Ahmo 2:2

38 Seyhan Ayan 2:1

14 Ayham Ahmo 1:1

7 Oguzhan Sert 1:0

Details

