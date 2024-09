SV Rojava deklassiert FC Mariahilf mit 8:0

Details Samstag, 07. September 2024 22:13

Der SV Rojava hat in der 4. Runde der 1. Klasse A (W) einen beeindruckenden 8:0-Sieg gegen den FC Mariahilf errungen. In einer einseitigen Partie dominierten die Gastgeber von Anfang an und ließen ihren Gegnern keine Chance. Besonders Ayham Ahmo und Ali Al Satuf ragten mit ihren Toren heraus und sorgten dafür, die Gastgeber schlussendlich einen Kantersieg feiern konnten.

Rojava hatte beim Kantersieg gegen Mariahilf allen Grund zu jubeln (Archivbild)

SV Rojava übernimmt die Kontrolle

Von Beginn an zeigte der SV Rojava, dass sie das Spiel dominieren wollten. Doch bis dann der erste Treffer fiel, dauerte es tatsächlich bis kurz vor der Pause. In der 39. Minute eröffnete Ali Al Satuf den Torreigen mit einem Treffer zum 1:0. Nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, legte Al Satuf nach und erhöhte auf 2:0. Damit ging der SV Rojava mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Der FC Mariahilf fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel gegen die offensivstarken Gastgeber und war überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt. Das Team schaffte es nicht, eigene Akzente zu setzen oder den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten.

Torflut in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte der SV Rojava seinen Offensivdrang unvermindert fort. Bereits in der 53. Minute erzielte Somar Khaluf das 3:0. Die Mannschaft von SV Rojava ließ dem FC Mariahilf keine Verschnaufpause und erhöhte in der 64. Minute durch Saleh Alhajaj auf 4:0. Nur sechs Minuten später, in der 70. Minute, trug sich Abdul Satar Abdullah ebenfalls in die Torschützenliste ein und markierte das 5:0.

Der FC Mariahilf musste ab der 73. Minute zudem in Unterzahl agieren, nachdem Sergio Daza Avalos mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Diese Schwächung nutzte der SV Rojava konsequent aus. Ayham Ahmo, der bereits eine starke Leistung zeigte, erzielte in der 78. Minute das 6:0 und legte in der 86. Minute das 8:0 nach. Dazwischen markierte erneut Saleh Alhajaj in der 79. Minute das 7:0.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute, und das Spiel endete mit einem klaren 8:0-Erfolg für den SV Rojava. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

__________ Rojava: Ahmed Kornasan, Mamun Abdelkarim Aljarba (K), Abdullah Al Psies, Abdul Satar Abdullah, Ayham Ahmo, Somar Khaluf, Shukri Muhajer, Ali Al Naime, Umer Almustafa, Ali Al Satuf, Ahmad Ali



Ersatzspieler: Hussein Khanja, Bahwez Rasul, Saleh Alhajaj, Hussein Hinawi, Abdalnaser Aleed, Ahmad Saadeddin



Trainer: Ahmad Kousa

__________ Mariahilf: Paul Blaschek, Firat Uludag, Laurenz Hämmerle, Anas Fahdawi, Esewi Ogieriakhi, Andrej Todorovski (K), Marko Stipic, Sergio Daza Avalos, Raoul Plieseis, Ilia Hasnawi, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Michael Grassl, Johann Aquiles Herrera Asencio, Martin Zburnik, Jamshid Qorbani, Moslim Sardari



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: SV Rojava : Mariahilf - 8:0 (2:0)

86 Ayham Ahmo 8:0

79 Saleh Alhajaj 7:0

78 Ayham Ahmo 6:0

70 Abdul Satar Abdullah 5:0

64 Saleh Alhajaj 4:0

53 Somar Khaluf 3:0

41 Ali Al Satuf 2:0

39 Ali Al Satuf 1:0

