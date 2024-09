FK Adige siegt knapp gegen ASK Erlaa Torpedo 03

Details Montag, 09. September 2024 09:45

In einem aufregenden Match zwischen ASK Erlaa Torpedo 03 und FK Adige behielten die Gäste knapp die Oberhand und siegten mit 4:3. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente, darunter sieben Tore und eine dramatische Schlussphase. Die Fans in Erlaa kamen voll auf ihre Kosten und erlebten Fußball pur. Matchwinner für Adige, die dreimal eine Führung vergaben, war Mahmut Ünal, der kurz vor Schluss der Siegestreffer gelang.

Ein Blitzstart und schnelle Ausgleichstreffer

Schon früh in der Begegnung zeichnete sich ab, dass dies kein gewöhnliches Spiel werden würde. In der 6. Minute erzielte Amir Mohamadi das erste Tor für FK Adige, wodurch die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Dieser frühe Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, die jedoch nur 20 Minuten später durch Julian Hudribusch ausgleichen konnte. Ein gezielter Schuss brachte das 1:1 in der 26. Minute.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 30. Minute war es Mesut Ünal, der FK Adige erneut in Führung brachte. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er das 2:1 für die Gäste her. Die erste Halbzeit endete somit zugunsten von FK Adige, doch es war bereits klar, dass die zweite Hälfte noch viel Spannung bereithalten würde.

Ein ständiges Hin und Her

Die zweite Halbzeit begann mit einem furiosen Auftakt der Heimmannschaft. Wieder war es Julian Hudribusch, der in der 52. Minute zuschlug und mit seinem zweiten Tor des Tages den erneuten Ausgleich zum 2:2 herstellte. Doch FK Adige antwortete prompt: In der 58. Minute brachte Serkan Sütcü die Gäste mit einem weiteren Treffer erneut in Führung, es stand 3:2 für FK Adige.

Die Zuschauer erlebten ein hochintensives Spiel, das keine Langeweile aufkommen ließ. In der 68. Minute war es Paiman Noori, der für ASK Erlaa Torpedo 03 traf und das Spiel mit einem gezielten Schuss zum 3:3 ausglich. Die Spannung war greifbar, und beide Mannschaften drängten auf den Sieg.

In den letzten Minuten der Partie ging es noch einmal heiß her. Mahmut Ünal avancierte zum Matchwinner, als er in der 87. Minute das entscheidende Tor für FK Adige erzielte. Mit seinem Treffer zum 4:3 brachte er sein Team endgültig auf die Siegerstraße. Trotz einer intensiven Schlussphase und vier Minuten Nachspielzeit schaffte ASK Erlaa Torpedo 03 es nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

__________ ASK Erlaa Torpedo 03: Alexander Sator, Florian Kubesch, Michael Knötgen, Samed Günay, Cafer Cakir (K), Paiman Noori, Ahmed Hassan, Emin Muranovic, Julian Hudribusch, Yusuf Ertugrul, Abdalle Mohamud



Ersatzspieler: Florian Edlmayer, Lorenz Wallisch, Adrian Bolic, Qusey Omar, Elias Schemel, Patrick Makocki



Trainer: Thomas Hlusicka

__________ FK Adige: Abdullah Korkmaz, Mahmut Ünal, Emircan Köse, Musap Yaldir (K), Fatih Kilic, Yahya Sahin, Mesut Ünal, Enes Simsek, Serkan Sütcü, Keywan Karimi, Amir Mohamadi



Ersatzspieler: Ahmetcan Ogultay, Muhammet Ünal, Gökdeniz Yamuc, Harun Yaldir, Mehmet Yildiz, Erol Kabasakal



Trainer: Ramazan Mutlu

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 : FK Adige - 3:4 (1:2)

87 Mahmut Ünal 3:4

68 Paiman Noori 3:3

58 Serkan Sütcü 2:3

52 Julian Hudribusch 2:2

30 Mesut Ünal 1:2

26 Julian Hudribusch 1:1

6 Amir Mohamadi 0:1

