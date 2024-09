3:2! FK Adige siegt nach 0:2-Rückstand bei Eintracht Wien

Ein intensives Match zwischen Eintracht Wien und FK Adige endete in der 1. Klasse A mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gastgeber, konnte Adige das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Eintracht Wien, das zur Halbzeit führte, zeigten vor allem in den ersten 45 Minuten ihre Klasse. Doch FK Adige bewies Kampfgeist und drehte die Partie in der letzten halben Stunde.

Basar bringt die Eintracht in Führung

Eintracht Wien dominierte die ersten Minuten und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 9. Minute hatte Rohollah Hakimi die erste große Chance für die Gastgeber, doch sein Flachschuss konnte von Ömer Tekcan abgewehrt werden. In der 30. Minute wurde die Eintracht für ihren Einsatz belohnt: Vadi Basar lief nach einem schönen Pass aus stark abseitsverdächtiger Position allein aufs Tor zu und schob den Ball gekonnt links am Tormann vorbei zum 1:0 ins Netz.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Eintracht Wien am Drücker. In der 39. Minute verpasste Serkan Aydogdu nur knapp das Tor, als sein Kopfball nach einer Ecke von rechts am langen Eck vorbeiging. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste ebenfalls ihre Chancen, aber weder Musap Yaldir noch die weiteren Angreifer konnten den Ball im Tor unterbringen. Mit einer knappen 1:0-Führung für Eintracht Wien gingen beide Teams in die Kabinen.

Nach der Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert zurück auf das Feld. Die Eintracht erhöhte in der 51. Minute ihre Führung: Mohamed El-Shafei schoss nach einer Ablage eines Mitspielers aus 13 Metern flach ins rechte Eck und stellte auf 2:0.

Gäste drehen Spiel

Doch FK Adige ließ sich nicht entmutigen und startete eine furiose Aufholjagd. In der 62. Minute brachte Yahya Sahin die Gäste zurück ins Spiel, als er nach einem abgewehrten Schuss von Keywan Karimi zur Stelle war und zum 1:2-Anschluss traf. Nur zwei Minuten später gelang Mesut Ünal der Ausgleich mit einem präzisen Flachschuss. Das Spiel war wieder offen und die Gäste witterten ihre Chance auf den Sieg.

In der 71. Minute war es dann Mahmut Ünal, der nach einer Ecke von rechts den Ball im Zentrum aus kurzer Distanz ins Tor köpfte und FK Adige in Führung brachte. Eintracht Wien versuchte in der verbleibenden Zeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen keine weiteren großen Chancen zu.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine nennenswerten Ereignisse und so endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für FK Adige. Die Zuschauer in Stadlau sahen ein spannendes und umkämpftes Match, in dem Eintracht Wien letztlich das Nachsehen hatte.

Aufstellungen:

FC Eintracht Wien:

Leon Preisinger, Serkan Aydogdu (70. Leon Sellner), Mahmoud Shehab, Jusuf Ismaili, Salman Amin Faiq (82. Ali Issa), Hayri Keske, Vadi Basar (K/Spielertrainer), Seif Ghazala, Mohamed El-Shafei, Emrah Kuloglu, Rohollah Hakimi (70. Kadir Celik)

Ersatzspieler: Leon Sellner, Ali Issa, Mario Radulovic, Kadir Celik, Jasir Ismaili, Onur Özkol

FK Adige:

Ömer Tekcan, Mahmut Ünal, Musap Yaldir (K), Fatih Kilic, Yahya Sahin (83. Erol Kabasakal), Emircan Köse, Mesut Ünal, Enes Simsek, Serkan Sütcü, Keywan Karimi, Amir Mohamadi

Ersatzspieler: Muhammet Ünal, Sahid Jabbie, Mehmet Yildiz, Erol Kabasakal

Trainer: Ramazan Mutlu

Gelbe Karten:

Mahmoud Shehab (2. Unsportl.) bzw. Fatih Kilic (30. Kritik).

Schiedsrichter: Raphael Foller, Skender Bedzeti (1. Assistent) und Luka Tunik (2. Assistent).

Stadlau, 60 Zuseher.

1. Klasse A: Eintracht Wien : FK Adige - 2:3 (1:0)

71 Mahmut Ünal 2:3

64 Mesut Ünal 2:2

62 Yahya Sahin 2:1

51 Mohamed El-Shafei 2:0

30 Vadi Basar 1:0

