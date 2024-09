Yellow Star überrollt desaströses Mariahilf: 11:0

Details Sonntag, 22. September 2024 18:54

In der 6. Runde der 1. Klasse A (W) traf der F.C. Yellow Star Simmering auf den FC Mariahilf. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen den Gästen wie zu erwarten kaum Luft zum Atmen. Mit einem überwältigenden 11:0 Endstand setzte sich Yellow Star souverän durch und ließ keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Die Treffer verteilten sich auf mehrere Spieler, wobei vor allem Firat Sari, Dominik Holzbrecher und Samet Gürbüz herausstachen.

Yellow Star dominiert die erste Hälfte

Das Spiel begann mit einer klaren Dominanz der Heimmannschaft, doch bis zum ersten Treffer dauerte verhältnismäßig lange. In der 28. Minute gelang es aber Firat Sari das erste Tor des Spiels und setzte damit den Grundstein für das, was noch folgen sollte. Sari, der bereits in der 1. Halbzeit als Aktivposten glänzte, ließ den FC Mariahilf verzweifeln.

Nur sieben Minuten später erhöhte Haris Selimovic auf 2:0, was den Druck auf die Gäste weiter verstärkte. Mariahilf fand keine Antwort auf die druckvolle Spielweise von Yellow Star und sah sich immer wieder gezwungen, in die Defensive zu gehen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Rene Mjka in der 45. Minute noch das 3:0, wodurch die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Pause gingen.

Torflut in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität und Toren noch weiter zu. Nur vierzehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Firat Sari sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 4:0. Ab der 63. Minute begann die Torflut erst richtig: Dominik Holzbrecher traf zum 5:0, und Hasan Jusic legte in der 74. Minute mit dem 6:0 nach.

Die Gäste aus Mariahilf gerieten immer mehr unter Druck, und als ob dies nicht genug wäre, sah Bruno Hötsch in der 68. Minute die rote Karte, was die Situation noch weiter verschärfte. In der 81. Minute setzte Samet Gürbüz mit seinem Treffer zum 7:0 den nächsten Nadelstich.

Doch damit nicht genug: Innerhalb von sieben Minuten fielen weitere drei Tore für Yellow Star. Rene Mjka erhöhte in der 83. Minute auf 8:0, Samet Gürbüz machte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 85. Minute das 9:0 perfekt. Mathias Kellner traf nur zwei Minuten später zum 10:0. Schließlich setzte Dominik Holzbrecher in der 88. Minute den Schlusspunkt mit seinem zweiten Tor und markierte den Endstand von 11:0.

Mit dieser beeindruckenden Leistung untermauert der F.C. Yellow Star Simmering seine Ambitionen in der 1. Klasse A (W) und sendet eine deutliche Botschaft an die Konkurrenz. Der FC Mariahilf hingegen wird in dieser Saison wohl noch öfters unter die Räder kommen.

_________ Yellow Star: Sinan Kirlangic, Mehmet Doganay, Yasin Oguz, Okan Aydogdu, Haris Selimovic, Dominik Holzbrecher, Ugur Karaca, Firat Sari, Ergün Külekci, Rene Mjka (K), Mathias Kellner



Ersatzspieler: Dominik Colic, Hasan Jusic, Samet Gürbüz



Trainer: Anton Zieger



_________ Mariahilf: Paul Blaschek, Rafael Schönauer, Alexander Krach, Frederic Stanek, Blazej Sporys, Esewi Ogieriakhi, Erhan Cömlek, Max Geromin (K), Raoul Plieseis, Ilia Hasnawi, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Tim Röhrig, Moslim Sardari, Krystian Szpiczak, Valentin Petzelbauer



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: Yellow Star : Mariahilf - 11:0 (3:0)

88 Dominik Holzbrecher 11:0

87 Mathias Kellner 10:0

85 Samet Gürbüz 9:0

83 Rene Mjka 8:0

81 Samet Gürbüz 7:0

74 Hasan Jusic 6:0

63 Dominik Holzbrecher 5:0

59 Firat Sari 4:0

48 Rene Mjka 3:0

35 Haris Selimovic 2:0

28 Firat Sari 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.