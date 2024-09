Spannendes Unentschieden zwischen SCW Komet und FC Polska

Der SCW Komet und der FC Polska lieferten sich ein packendes Duell in der 7. Runde der 1. Klasse A (W), das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in den letzten Minuten richtig Fahrt auf. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spektakel. Trotz der späten Dramatik konnte keine der beiden Seiten den Sieg für sich beanspruchen.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Mit fünf Minuten Verspätung ging es los, als der SCW Komet den Anstoß machte. In den Anfangsminuten zeigten beide Mannschaften ihre Ambitionen, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 6. Minute hatte der FC Polska eine Doppelchance: Zuerst scheiterte Maciej Pawlik aus kurzer Distanz am Komet-Tormann Nico Mayer, und anschließend setzte Bartosz Wazydrag seinen Schuss von der Strafraumgrenze über das Tor.

Der SCW Komet hatte seine erste große Möglichkeit in der 13. Minute, als Mirko Kosovic aus etwa drei Metern nur knapp das leere Tor verfehlte, nachdem der gegnerische Torhüter bereits geschlagen war. Eine weitere nennenswerte Gelegenheit ergab sich in der 40. Minute für den FC Polska, als Damian Tralka nach einer Flanke von rechts köpfte, jedoch kein Problem für den Komet-Goalie Nico Mayer darstellte.

Beide Teams kämpften hart und das Spieltempo war hoch. Dennoch gelang es keinem der beiden Teams, in der ersten Halbzeit das Tor zu treffen. So ging es torlos in die Pause.

Adrian Strzepek trifft auf beiden Seiten

Auch nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Der FC Polska setzte die ersten Akzente, als in der 47. Minute ein direkter Freistoß von Maciej Pawlik von Danijel Zecevic abgewehrt wurde. Kurz darauf, in der 52. Minute, traf Michal Radajczyk nur die Latte nach einem kurz abgespielten Freistoß.

Das Spiel blieb weiter spannend und ausgeglichen, wie der Kommentar in der 60. Minute nahelegte. Dann, in der 76. Minute, wurde dem FC Polska ein Elfmeter zugesprochen, den Adrian Strzepek sicher verwandelte und damit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Der SCW Komet zeigte sich jedoch nicht geschockt und drängte auf den Ausgleich. Nach einer Ecke von links in der 82. Minute setzte Mirko Kosovic den Ball knapp über das Tor. In den letzten Minuten war der Druck der Gastgeber deutlich zu spüren. Die Frage, ob noch etwas geht, stand im Raum, und tatsächlich wurde der SCW Komet in der 87. Minute belohnt: Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld köpfte Adrian Strzepek den Ball ins eigene Tor und bescherte den Gastgebern somit den Ausgleich.

Die verbleibenden Minuten, einschließlich der vierminütigen Nachspielzeit, brachten keine weiteren Tore mehr ein, und so endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Das packende Duell zwischen dem SCW Komet und dem FC Polska bleibt den Fans sicherlich in Erinnerung.

Aufstellungen:

SCW Komet:

Nico Mayer, Dominik Zwiflhofer, Danijel Zecevic, Markus Stöger, Muhammed Suljovic, Milovan Marinkovic, Mirko Kosovic, Valentino Marinkovic, Djordje Vela, Blerti Krasniqi, Benjamin Ramadani (K)

Ersatzspieler: Florian Korbel, Patrick Windisch, Amir Haj-Ewaich, Jad Nader, Michael Burger

Trainer: Andreas Fitzthum

Polska:

Filip Jagla, Dawid Golec, Sylwester Kukla, Mateusz Ciślak, Maciej Pawlik (K), Bartosz Wazydrąg, Michal Radajczyk, Sebastian Ksiazek, Adrian Strzepek, Adrian Mysliwiec, Damian Tralka

Ersatzspieler: Leszek Kranski, Bartlomiej Opydo, Jakub Ziemianek, Christian Slowik, Grzegorz Zięba

Trainer: Krystian Krata

Schiedsrichter: Daniel Mayer, Fabian Foller (1. Assistent), Maximilian Krippner (2. Assistent)

WAF-Gruabn, 30 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (36830 Bonuspunkte)

1. Klasse A: SCW Komet : FC Polska - 1:1 (0:0)

87 Eigentor durch Adrian Strzepek 1:1

77 Adrian Strzepek 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.