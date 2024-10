Yellow Star dreht Spiel beim Margaretner AC

Details Montag, 30. September 2024 20:24

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse A setzte sich Yellow Star Simmering gegen den Margaretner AC mit 4:2 durch. Das Spiel bot einen dramatischen Spielverlauf, bei dem die Gäste aus Simmering letztendlich die Oberhand behielten. Ugur Karaca und Hasan Jusic traten als entscheidende Akteure in Erscheinung und sicherten ihrem Team den Auswärtssieg.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Die Hausherren vom Margaretner AC starteten mit viel Elan in die Partie und wurden bereits nach 20 Minuten belohnt. Fabio Kainz erzielte das 1:0 und ließ die Fans der Gastgeber jubeln. Doch die Antwort von Yellow Star ließ nicht lange auf sich warten. Schon drei Minuten später, in der 23. Minute, gelang Ugur Karaca der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieser schnelle Ausgleich war ein erster Hinweis darauf, dass sich die Zuschauer auf ein spannendes Spiel einstellen konnten.

Yellow Star setzte nach und ging in der 29. Minute durch Rene Mjka mit 2:1 in Führung. Die Gäste nutzten die Unachtsamkeit in der Abwehr des Margaretner AC konsequent aus und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. ebenso spannend verlaufen würde.

Ausgleich und Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause zeigte der Margaretner AC, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben wollten. In der 61. Minute war es Marcel Kainz, der den Ball zum 2:2 ins Netz beförderte und damit für neuen Schwung bei den Gastgebern sorgte. Das Spiel war nun wieder vollkommen offen und beide Teams suchten die Entscheidung.

Die Partie blieb bis in die Schlussphase hinein umkämpft. Erst in der 89. Minute gelang es Yellow Star erneut, in Führung zu gehen. Ugur Karaca traf ein weiteres Mal und markierte das 3:2 für die Gäste. Dieses Tor war ein herber Schlag für Margaretner AC, die bis dahin auf einen Punktgewinn gehofft hatten.

Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit setzte Hasan Jusic den Schlusspunkt. In der 90. Minute traf er zum 4:2 und besiegelte damit den Auswärtssieg für Yellow Star.

Stimme zum Spiel:

Kevin Süss (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Eine eher schwache Partie von unserer Seite, aber am Ende zählt nur der Sieg. Wir haben uns lange schwer getan gegen einen gut organisierten Gegner. Zusätzlich haben wir uns das Leben selber schwer gemacht durch ungenaue Zuspiele. Am Ende denke ich aber dass der Sieg in Ordnung geht, da wir uns einfach viel mehr Chancen rausgespielt haben. Nächste Woche muss aber eindeutig eine Steigerung erfolgen."

1. Klasse A: MAC : Yellow Star - 2:4 (1:2)

90 Hasan Jusic 2:4

89 Ugur Karaca 2:3

61 Marcel Kainz 2:2

29 Rene Mjka 1:2

23 Ugur Karaca 1:1

20 Fabio Kainz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.