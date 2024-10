FK Adige feiert überzeugendes 6:1 gegen Penzinger SV

Details Montag, 30. September 2024 20:29

Der FK Adige hat in der 7. Runde der 1. Klasse A einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den Penzinger SV eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und konnten in der zweiten Hälfte weitere drei Tore nachlegen. Keywan Karimi war der überragende Akteur auf dem Platz und erzielte einen Dreierpack. Penzinger SV konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen und musste zudem eine Gelb/Rote Karte hinnehmen.

Starker Beginn von FK Adige

Die Partie begann mit einem dominanten Auftritt des FK Adige, der bereits früh in Führung ging. In der 23. Minute brachte Musap Yaldir die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Offensive von Adige setzte die Abwehr von Penzinger SV weiterhin unter Druck und wurde in der 28. Minute erneut belohnt. Keywan Karimi traf zum 2:0 und baute die Führung weiter aus.

In der 44. Minute folgte das nächste Highlight: Mesut Ünal erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0. Damit ging FK Adige mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause, während Penzinger SV kaum Möglichkeiten fand, ins Spiel zu kommen.

Dominanz auch in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel macht Penzing dort weiter, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Kurz darauf steht es nämlich 4:0. Dann schien Penzinger SV kurzzeitig Hoffnung zu schöpfen, als Michael Nowak in der 57. Minute den Anschlusstreffer zum 4:1 erzielte - vom Elferpunkt.

Die Lage verschlechterte sich für Penzinger SV, als Gazi Koctürk in der 76. Minute mit Gelb/Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl hatte Penzinger SV keine Chance mehr, das Spiel zu drehen. Keywan Karimi, der bereits in der ersten Hälfte getroffen hatte, setzte in den letzten Minuten des Spiels noch zwei weitere Glanzpunkte. In der 85. Minute erzielte er das 5:1 und legte nur drei Minuten später das 6:1 nach. Damit krönte er seine herausragende Leistung mit einem Hattrick.

Die Partie endete schließlich mit einem deutlichen 6:1-Sieg für FK Adige, die damit ihre starke Form unterstrichen und sich wichtige Punkte in der Tabelle sicherten.

Stimme zum Spiel:

Helmut Cesnek (Sportlicher Leiter Penzinger SV): "Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Der Gegner war von Beginn an überlegen und hat uns in die Defensive gedrängt. Im Laufe der ersten Hälfte wurden unsere Fehler bestraft. Nach der Pause konnten wir uns kurz aufbäumen, mit dem Elfmeter zum 1:4 war das Spiel endgültig entschieden. Am Ende war es ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für Adige."

1. Klasse A: FK Adige : Penzinger SV - 6:1 (3:0)

88 Keywan Karimi 6:1

85 Keywan Karimi 5:1

73 Enes Simsek 4:1

57 Michael Nowak 3:1

44 Mesut Ünal 3:0

28 Keywan Karimi 2:0

23 Musap Yaldir 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.