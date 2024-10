FC Polska schlägt Penzinger SV vor eigenem Publikum klar

Details Montag, 07. Oktober 2024 07:36

Der FC Polska setzte sich in der 8. Runde der 1. Klasse A mit einem 4:0-Auswärtserfolg gegen den Penzinger SV durch. Bereits früh in der Partie gelang es dem Gastteam, die Weichen auf Sieg zu stellen. Trotz der Bemühungen der Gastgeber war der FC Polska in allen Belangen überlegen und sicherte sich mit einer überzeugenden Leistung die drei Punkte. Die Torschützen für die Gäste waren Maciej Pawlik, Adrian Strzepek, Mateusz Ciąlak und Jakub Ziemianek.

Frühe Führung durch Maciej Pawlik

Bereits in der vierten Spielminute setzte Maciej Pawlik ein erstes Ausrufezeichen, indem er den Ball zur 1:0-Führung für den FC Polska ins Netz beförderte. Dieser frühe Treffer verlieh den Gästen Aufwind, während die Hausherren sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Der Penzinger SV bemühte sich, das Spiel zu kontrollieren und eigene Akzente zu setzen, doch die Defensive des FC Polska stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gastgeber zu.

In der 35. Minute konnte der FC Polska seine Führung weiter ausbauen. Adrian Strzepek traf vom Elferpunkt zum 2:0. Dieses Tor war ein weiterer Rückschlag für den Penzinger SV, der sich in der ersten Halbzeit überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigte. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl der FC Polska weiterhin Druck machte und auf ein weiteres Tor drängte.

Mateusz Ciąlak und Jakub Ziemianek besiegeln den Sieg

Nach der Pause zeigte der FC Polska erneut, warum sie in der Tabelle der 1. Klasse A vorne mitmischen. In der 70. Minute erhöhte Mateusz Ciąlak durch einen präzisen Elfmeter auf 3:0. Der Angriff des FC Polska war variabel und effizient, was den Penzinger SV immer wieder vor Probleme stellte.

Das Spiel war bereits entschieden, als Jakub Ziemianek in der 87. Minute das 4:0 markierte und damit den Schlusspunkt der Partie setzte. Der FC Polska demonstrierte bis zum Abpfiff Dominanz und ließ dem Penzinger SV keine Gelegenheit, das Ergebnis zu verkürzen. Die klare Überlegenheit der Gäste spiegelte sich letztlich auch im Endstand wider, als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit beendete.

Stimme zum Spiel:

Helmut Cesnek (Sportlicher Leiter Penzinger SV): "Leider sind wir gleich zu Beginn durch einen individuellen Fehler im Spielaufbau in Rückstand geraten. Danach konnten wir gut dagegen halten. Die Entscheidung brachten dann zwei fragwürdige Elfmeter. Polska hat das souverän fertig gespielt und wir konnten leider zu wenige Akzente setzen, um das Spiel noch einmal spannend zu machen."

1. Klasse A: Penzinger SV : FC Polska - 0:4 (0:2)

87 Jakub Ziemianek 0:4

70 Mateusz Ci?lak 0:3

35 Adrian Strzepek 0:2

4 Maciej Pawlik 0:1

Details

