SC Wiener Victoria 1b schlägt F.C. Yellow Star Simmering, Goalie hält Elfer

Details Montag, 07. Oktober 2024 11:48

Im Duell der 1. Klasse A SC Wiener Victoria 1b und F.C. Yellow Star Simmering setzte sich der Gast mit einem klaren 3:1-Auswärtssieg durch. Trotz eines intensiven Beginns seitens der Gastgeber gelang es den Gästen, früh in Führung zu gehen. Yellow Star kämpfte sich zurück ins Spiel, doch letztlich waren es die effektiven Angriffe von Wiener Victoria 1b, die den Unterschied machten. Ein überragender Moussa Dagnoko führte seine Mannschaft mit zwei Toren zum verdienten Sieg.

Früher Führungstreffer und Ausgleich

Bereits in der 9. Minute konnte SC Wiener Victoria 1b den ersten Nadelstich setzen. Roman Yalovenko war es, der seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung brachte und damit früh die Weichen auf Sieg stellte. Die Defensive von Yellow Star schien in dieser Anfangsphase etwas überfordert und ermöglichte dem Gegner zu viel Raum, den Yalovenko geschickt ausnutzte.

Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und kamen nach der Halbzeit entschlossen aus der Kabine. In der 47. Minute war es schließlich Hasan Jusic, der nach einer schönen Kombination für Yellow Star ausgleichen konnte. Nach einer ansehnlichen Kombination im Mittelfeld fand er den Weg durch die Abwehrreihen von Wiener Victoria 1b und ließ dem Torhüter keine Chance. Dieses Tor verlieh den Gastgebern neuen Schwung und Hoffnung, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

Dagnoko sichert den Sieg für Wiener Victoria 1b

Die Euphorie der Hausherren währte jedoch nicht lange. Moussa Dagnoko trat in der 68. Minute in Erscheinung und sorgte mit seinem ersten Treffer des Spiels für die erneute Führung von Wiener Victoria 1b. Ein gekonnter Vorstoß über die rechte Seite brachte Dagnoko in eine hervorragende Position, die er eiskalt ausnutzte. Sein Schuss landete unhaltbar im Netz und brachte die Gäste wieder in Front. In dieser Phase hielt der Yellow-Star-Goalie sogar einen Elfer.

Yellow Star bemühte sich zwar weiterhin, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Wiener Victoria 1b stand nun sicherer und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. Stattdessen waren es die Gäste, die in der 80. Minute den endgültigen K.O.-Schlag versetzten. Erneut war es Moussa Dagnoko, der mit einem kraftvollen Abschluss das 3:1 markierte und damit das Spiel entschied. Sein Doppelpack machte ihn zum Mann des Spiels und sicherte seiner Mannschaft die drei Punkte.

Stimme zum Spiel:

Anton Zieger (Trainer Yellow Star): "Beide Mannschaften neutralisieren sich - dann nach 10 Minuten wurde Wr. Viktoria besser und hatte 3 bis 4 Sitzer und ging verdient in Führung. Nach der Halbzeit haben wir das Spiel in die Hand genommen und glichen aus. Nach 70 Minuten hatte ein Foul-Elfmeter, aber unser Tormann hielt ihn. Doch zum Schluss durch 2 individuelle Fehler gingen wir als Verlierer von Platz. Aber Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen - sie haben alles gegeben. Der Gegner hat 3 Spieler von oben runter gegeben - die spielten im Cup gegen Red Bull Salzburg." .

1. Klasse A: Yellow Star : Wiener Victoria 1b - 1:3 (0:1)

80 Moussa Dagnoko 1:3

68 Moussa Dagnoko 1:2

47 Hasan Jusic 1:1

9 Roman Yalovenko 0:1

Details

