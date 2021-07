Nach Rückzug - Vienna 2016 darf sich über Aufstieg freuen!

Details Mittwoch, 07. Juli 2021 12:14

Man versuchte am letzten Spieltag noch einmal alles um doch noch Platz 1 in der Tabelle der 1. Klasse B zu erreichen. Doch auch ein 1:0 gegen den drittplatzierten ASV Gartenstadt half Vienna 2016 am Ende nichts um Tabellenführer FC Brigittenau doch noch von der Spitze zu verdrängen und so den Meistertitel und Aufstieg zu fixieren. Gestern Abend gab der Wiener Fußballverband (WFV) jedoch bekannt, dass auch der Zweitplatzierte nächstes Jahr eine Liga höher spielen darf.

Rückzug bringt Aufstieg!

Wie es dazu kam? Der Tabellenletzte der Oberliga B, FC United Devils, zog sich aus Österreichs 6. Liga zurück und somit wurde ein zusätzlicher Platz für die kommende Spielzeit 2021/22 frei.

Der Jubel auf Seiten des FC Vienna 2016 ist groß, man habe sich den Aufstieg aufgrund der starken Leistungen und einer wirklich guten Saison mehr als verdient.

Den freien Platz in der 1. Klasse B übernimmt First Vienna 1B.

