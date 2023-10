Gartenstadt schlägt auswärts den Favoriten

Details Montag, 02. Oktober 2023 02:04

Am Samstag, dem 30. September, empfing der FC Brigittenau zu Hause den ASV Gartenstadt. Dieses Wochenende fand die 5. Runde der 1. Klasse B statt. Brigittenau ging mit der Favoritenrolle in diese Partie. In den bisherigen vier Runden konnte man alle Spiele für sich entscheiden und stand ganz oben in der Tabelle. Für Gartenstadt war der Saisonstart aber auch gut, man hat nun die Möglichkeit, mit drei Punkten sich weiterhin oben zu platzieren. Rund 30 Zuschauer fanden sich in der WAF Gruabn ein, um das Spiel, dass von Schiedsrichter Werner Meixner geleitet wurde, live zu verfolgen.

Mit einem Unentschieden geht es in die Pause

Trotz der Favoritenrolle waren es die Gäste, die von Anfang an Präsenz auf dem Platz zeigten. Man war sofort in der Partie und spielte offensiv auf. Man kam auch zweimal gefährlich vors Tor, doch konnte nichts Zählbares daraus machen. Brigittenau meldete sich vereinzelt mit gefährlichen Distanzschüssen, wirkliche Gefahr im gegnerischen Drittel strahlte man aber nicht aus. In Minute 25 belohnten sich dann die Gäste. Man stellte auf 0:1. Durch einen perfekten Lochpass kam Abdalla Abou El-Atta in eine eins gegen eins Situation und ließ seine Mannschaft jubeln. Man brachte die Führung aber nicht in die Pause. Knapp fünf Minuten später nutzten die Hausherren eine Unordnung bei Gartenstadt aus und konnten ebenfalls mit einem Lochpass und anschließendem Abschluss ein Tor erzielen. Bis zum Halbzeitpfiff verlief die Partie dann ausgeglichen und es ging mit 1:1 in die Pause.

Gartenstadt übernimmt den zweiten Durchgang

Wieder waren es die Gäste, die einen besseren Start hinlegten. Man kam mit einer unglaublichen Motivation und Laufbereitschaft zurück aufs Feld und überrannte den Gegner. Es mangelte an diesem Tag aber an der Chancenauswertung. In der 65. Spielminute war es dann aber so weit. Maximilian Gradischnig spielte aus der eigenen Hälfte einen perfekten "Chip-Ball" über die Defensive, die damit nicht zurechtkam. Kapitän Kaya kam dadurch in ein eins gegen eins und sorgte für die erneute Führung. Diesmal baute man die Führung auch aus, durch einen Stanglpass stellte man 13 Minuten vor Schluss auf 1:3. Die Hausherren kamen aber noch zum Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Nach einem wilden Gestocher auf der Linie landete der Ball im Tor. In der Schlussphase drückte man noch und hatte Möglichkeiten durch Standards, doch Gartenstadt entführt die drei Punkte nach Hause.

Stimme zum Spiel

Fahrettin Kaya (Kapitän ASV Gartenstadt)

"Unsere gesamte Mannschaft hat heute Großartiges geleistet und einen verdienten Sieg errungen. Jeder Spieler hat seinen Beitrag geleistet, und das hat den Unterschied gemacht."

