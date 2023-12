ASV Gartenstadt zum 60er: "Wenn wir mit 63 Punkten Meister werden, nehmen wir das sehr gerne mit."

Details Freitag, 29. Dezember 2023 13:08

Der ASV Gartenstadt beendete die Hinrunde in der 1. Klasse B auf dem starken zweiten Tabellenplatz. Die Gartenstädter fuhren starke 30 Punkte ein und sind damit wohl zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Michael Marchart. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

Die Mannschaft des ASV Gartenstadt hatte im Herbst allen Grund zur Freude

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Michael Marchart: "Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden, nach einem durchwachsenen Start sind wir schnell in die richtige Spur gekommen und konnten eine Siegesserie starten, wodurch der sehr gute 2. Tabellenplatz im Herbst resultiert. Wichtig war, einen Stamm zu finden, eine Mannschaft die sich von Runde zu Runde immer besser eingespielt hat und mit 7 Siegen in Folge sprechen die Ergebnisse und unsere Arbeit für uns."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Marchart: "Der Höhepunkt war denke ich unumstritten der 5:0-Auswärtssieg im Derby gegen Jedlesee. Auch der 3:2 Auswärtssieg gegen Brigittenau und das 2:1 gegen Süssenbrunn gehören zu meinen Favorits in der Herbstsaison. Aber der Höhepunkt abseits von Ergebnissen selbst war eigentlich die Mannschaft, die sich im Herbst wirklich sehr stark und toll präsentiert hat. Spielerisch und charakterlich sind das Top Burschen."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Michael Marchart: "Ich liebe den Fußball und alles was dazugehört. Aber ich genieße die Winterpause schon jetzt mal, um Kraft zu tanken, da es schon sehr intensiv und zeitaufwendig ist im Fussballgeschäft. Im Jänner geht es dann wieder los mit den Vorbereitungen, sprich Trainingspläne erstellen und sich Gedanken fürs Frühjahr zu machen."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Michael Marchart: "Das Team hält sich durch Laufen, Fitnesscenter fit und vielleicht auch das eine oder andere Matcherl untereinander in der Halle, oder auch im Freien, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Michael Marchart: "Zu Beginn der Saison war es für mich natürlich sehr schwer. Ich kannte die Mannschaft vom letzten Jahr, wo ich bei Donaufeld 1b Co-Trainer war, zwar ein bisschen durch die Spiele gegeneinander. Aber ich musste mich natürlich einmal reinarbeiten, die Namen/Positionen alles kennenlernen von den Spielern. Es kamen auch einige neue Spieler hinzu. Das Ziel war oben mitzuspielen, jedoch hat sich die Situation natürlich verändert, wir wollen jetzt natürlich im Frühjahr angreifen und uns den Titel zum 60jährigen Jubiläum holen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Michael Marchart: "Ich finde Onlineportale sehr wichtig, ich komme noch aus einer Zeit, wo man sich den Sport am Montag nach dem Wochenende gekauft hat um zu sehen, wie es im Wiener Unterhaus abgeht. Nun kannst Du im Internet alles ansehen und nachlesen, es wird auf die Amateurmannschaften viel mehr eingegangen, Berichte etc. werden verfasst. So kannst Du natürlich Vereine aus den unteren Ligen bisschen mehr ins Rampenlicht bringen. Denn es wird tolle Arbeit geleistet, von dem viele gar nicht wissen und das kann dadurch natürlich viel besser präsentiert werden."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel?

Michael Marchart: "In den letzten beiden Jahren waren es 66 Punkte, die zum Titel führten. Ich denke auch heuer wird es ungefähr diese Punkteanzahl benötigen um ganz oben zu stehen. Aber wir wollen sowieso ins Frühjahr starten und jedes Spiel gewinnen und auch sehen wie sich die Konkurrenz im Frühjahr schlägt. Wenn wir dann mit 63 Punkten Meister werden, nehmen wir das auch sehr gerne mit."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Marchart: "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Infos dazu. Es kommen immer wieder Anfragen von Spielern, welche im Winter zu uns wechseln möchten. Wir werden uns das ganz genau ansehen und eventuell den einen oder anderen Spieler noch zu uns lotsen."

Foto-Copyright: ASV Gartenstadt