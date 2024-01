Penarol Wien: "Können und müssen um Meistertitel mitmischen!"

Details Dienstag, 02. Januar 2024 10:21

Penarol Wien beendete die Hinrunde in der 1. Klasse B auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Liesinger fuhren 22 Punkte ein und sind damit wohl zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Felix Brändle. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

Die Mannschaft von Penarol hatte im Herbst regelmäßig Grund zur Freude

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Felix Brändle: "Wir sind einerseits zufrieden, dass wir sowohl in der KM als auch in der Reserve unsere selbst gesteckten Ziele erreichen konnten, sind andererseits aber auch der Überzeugung, dass ihm Frühjahr noch ein Leistungssprung drinnen ist."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Felix Brändle: "So einen richtigen Höhepunkt gab es nicht, es sind eher die 6-Punkte-Wochenenden im Kollektiv, die besonders motivierend für den Klub sind."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Felix Brändle: "Natürlich ist es mal schön, wenn sich nicht jedes Wochenende um den Fußballbetrieb dreht, gleichzeitig ist die Motivation für den Frühling aber schon wieder bei 100%."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Felix Brändle: "Jeder hält sich individuell fit, bis das erste Training des neuen Jahres wieder vonstatten geht."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Felix Brändle: "In der Kampfmannschaft wollen wir an unserem im Sommer gesteckten Ziel einer Top 7 Platzierung festhalten. In der Reserve wollten wir am Beginn der Saison die Top 3 erreichen. Die Hinrunde hat allerdings gezeigt, dass wir auf jeden Fall um den Meistertitel mitmischen können und müssen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Felix Brändle: "Super wichtig. So wird eine Plattform geschaffen, durch die man schnell und einfach auf sämtliche Daten des Amateurfußballs zugreifen kann und die Reporter-Funktion trägt auch seinen Charme zum Unterhaus bei."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel?

Michael Marchart: "In der KM ist die Liga heuer sehr umkämpft, ein richtiger Favorit, der sich absetzen kann, zeichnet sich nicht ab. Es könnten also weniger Punkte benötigt werden als in den Jahren davor."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Marchart: "Im Winter werden ein, zwei Spieler in die Mannschaft inkorporiert, welche bereits im Herbst bei uns trainiert haben."

Foto-Copyright: Penarol Wien