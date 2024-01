Vorwärts-Wien-Sportchef Wolf: "Mir war bewusst, dass sich Spieler erst finden müssen."

Details Dienstag, 02. Januar 2024 10:38

Der SV Vorwärts Wien 2016 beendete die Hinrunde in der 1. Klasse B auf dem 13. und vorletzten Tabellenplatz. Vorwärts konnte gerade einmal sechs Punkte holen und ist damit wohl alles andere als zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Rene Wolf. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

Keine einfache Hinrunde für Vorwärts Wien

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Rene Wolf: "Mit 6 Punkten kann ich nicht zufrieden sein. Jeder möchte mehr Punkte haben, aber es sind viele neue Spieler dazugekommen und mir war bewusst, dass es dauert, bis sie sich finden. Die letzten Spiele in der Hinrunde sprechen dafür, dass es in Frühjahr besser wird."

LIGAPORTAL: Was waren dennoch die Höhepunkte?

Rene Wolf: "Der Höhepunkt war der verdiente Sieg in der letzten Runde."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Rene Wolf:: "Die Winterpause widme ich voll und ganz meiner Familie und das genieße ich sehr."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Rene Wolf:: "Die Mannschaft hat in der Hinrunde sehr viel gearbeitet und gönnt sich eine Pause. Wir werden uns zwei bis dreimal in der Halle treffen für ein kleines Spielchen und wir fangen rechtzeitig mit der Vorbereitung an, damit wir beim ersten Meisterschaftsspiel fit sind."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Rene Wolf:: "Das Saisonziel ist eine Mannschaft zu formen und da sind wir auf einen guten Weg. Es spielt uns natürlich in die Hände, dass es dieses Jahr keinen Absteiger gibt. Da kann man in Ruhe arbeiten."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Rene Wolf: "Die Onlineportale sind enorm wichtig für jeden Verein und für jeden Spieler. Man kann sich wichtige Informationen einholen."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel?

Rene Wolf: "Es müssen auf alle Fälle über 60 Punkte sein."

Foto-Copyright: Vorwärts Wien