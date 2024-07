ASV Gartenstadt: "Jedes Spiel alles raushauen!"

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 22:00

Der ASV Gartenstadt beendete die Saison in der 1. Klasse B Wien auf dem dritten Tabellenplatz. Zur Winterpause war man noch dick im Geschäft um den Meistertitel, letztlich wurde aber nicht daraus. Dementsprechend dürfte man wohl nicht gänzlich zufrieden sein. Man konnte 52 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Trainer Michael Marchart - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Michael Marchart: "Unser Minimalziel, die Top3 zu erreichen, haben wir geschafft, jedoch wäre sicher auch mehr möglich gewesen. Wir haben im Frühjahr leider einige Spiele unnötig aus der Hand gegeben und nicht gepunktet, weshalb am Ende keine bessere Platzierung herausgeschaut hat."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Marchart: "Es waren einige tolle Spiele und Siege gegen Teams dabei, die ebenfalls oben mitspielten. Alles in allem waren einige Höhepunkte auch was das Team selbst betrifft, die gute Zusammenarbeit mit den Jungs und unserem Vorstand."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Michael Marchart: "Wir werden im Juli bereits wieder mit der Vorbereitung beginnen und einige Testspiele sind schon fixiert, wo wir uns perfekt auf die neue Saison vorbereiten werden."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Marchart: "Wir sind mit einigen Spielern in Gesprächen und konnten auch schon den einen oder anderen Transfer fixieren. Wir hoffen wenig bis keine Abgänge verzeichnen zu können, um mit einem noch stärkeren Kader in die neue Saison starten zu können."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Michael Marchart: "Eine eigene Nachwuchsmannschaft werden wir nicht stellen, jedoch versuchen wir einige junge Spieler bei uns in die Mannschaft einzubauen und ihnen viel Spielzeit zu geben, damit sie sich im jungen Alter bei uns weiterentwickeln und sich an das Tempo und punkto Zweikämpfe und beim Spiel selber an den Erwachsenenfussball herantasten können."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Marchart: "Nachdem wir diese Saison unter den Top3 abgeschlossen haben, ist das Ziel für die neue Saison weiterhin ganz oben mitzuspielen. Man darf gespannt sein wie der neue Modus mit nur 10 Vereinen in der 1. Klasse funktioniert mit weniger Spielen, daher müssen wir jedes Spiel alles reinhauen, um am Ende unser Ziel zu erreichen."

Foto: privat

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.