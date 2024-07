ESV Ottakring: "Gehören zu stärksten Mannschaft in der Liga!"

Details Montag, 08. Juli 2024 15:19

Der ESV Ottakring beendete die Saison in der 1. Klasse B auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 51 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Florian Wallenko, dem Sektionsleiter von Ottakring - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Florian Wallenko: "Zum zweiten Mal in Folge sind wir nach einer starken Saison unter die Top 4 gekommen und das heuer mit neuem ESV-Punkterekord. Das beweist, dass wir inzwischen eine der stärksten Mannschaften in der Liga sind und Gegner gehörig Respekt vor uns haben müssen. Es hat sich auch unsere Defensiv-Leistung weiterentwickelt, wie man aus der Statistik herauslesen kann. Außerdem konnten wir unser Eckiges so oft frei vom Runden halten, wir schon lang nicht mehr in der ESV Geschichte."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Florian Wallenko: "Uns wird ewig in Erinnerung bleiben, wie die befreundete Mannschaft Oed/Zeilern auf Fanbesuch da war und uns im Herbst zum Sieg gegen WBC gepushed hat. 20 Leute haben 90 Minuten durchgesungen und waren an dem Tag nicht nur ein zwölfter sondern sogar ein dreizehnter Mann. Einige Male wurde von unserer Scoutabteilung der Gegner der kommenden Woche beobachtet und Lehren daraus gezogen. Wir waren dann immer gut vorbereitet und konnten einstudierte Spielzüge antizipieren"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Florian Wallenko: "Unsere Vorbereitung zielt darauf ab, nicht schon vor der Saison fünf Verletzte für die gesamte Saison abschreiben zu müssen, daher legen wir viel Wert auf Kraft und Koordination. Wir fahren auch wieder auf Trainingslager ins schöne Kärnten, wo wir nicht nur trainieren sondern auch Teambuilding betreiben

Aufgrund von Verletzungen und einigen Abgängen in der Reserve-Mannschaft werden wir für nächste Saison stark aufstocken und werden da unter anderem einige Spieler von der sich in Auflösung befindlichen Wien United holen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Florian Wallenko: "Im Nachwuchsbereich müssen wir auf unseren Platzherren Slovan verweisen, die am Platz die Jugend ausbilden."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Florian Wallenko: "Wie letzte Saison möchten wir in der Tabelle wieder unter den Top drei stehen und die neuen Spieler schnell in unser System und die Mannschaft integrieren. Sollten wir wieder ein oder zwei Regionalliga 1B Mannschaften in der Gruppe haben, möchten wir ihnen das Leben schwer machen und auch dort Punkte holen."

