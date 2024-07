Testspiele der 1. Klasse B Wien im Überblick

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 14:36

Langsam aber sicher starten die Vereine der 1.Klasse B in Wien in die Vorbereitung. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Vereine. Diese findet ihr kompakt unten.

Testspielübersicht Sommer 2024*

Austria XVII

21.08. - 19:30 - SV Essling (h)

24.08. - 13:30 - FC Mariahilf (h)

Bozok Wien

keine Testspieltermine bekannt

ESV Ottakring

11.08. - 10:00 - FC Mariahilf (h)

FC Brigittenau

keine Testspieltermine bekannt

ASV Gartenstadt

04.08. - 11:00 - FC Eintracht Wien (h)

10.08. - 18:30 - Haringsee (a)

15.08. - 17:00 - KSV Siemens Großfeld (a)

18.08. - 11:00 - SV Aspern (a)

Patron Wien

keine Testspieltermine bekannt

Penarol Wien

keine Testspieltermine bekannt

Prater SV

21.07. - 17:30 - Gänserndorf-Süd (a)

11.08. - 16:00 - Prater SV (h)

RB Jedlesee

28.07. - 18:00 - Gänserndorf Süd (a)

03.08. - 18:00 - FC VEGANIS Sankt Andrä (a)

07.08. - 20:00 - Sportunion Mauer 1B (h)

10.08. - 18:00 - 1210 Wien (a)

18.08. - 16:00 - ASK Erlaa Torpedo 03 (h)

SC Real Wien

18.08. - 12:00 - FC Mauerwerk Immo 1B (a)

SC Kopten

keine Testspieltermine bekannt

Sans Papiers

keine Testspieltermine bekannt

Sportunion Mauer 1B

27.07. - 18:00 - 1210 Wien (a)

03.08. - 18:00 - FCJ Alt-Ottakring (a)

07.08. - 20:00 - RB Jedlesee (a)

09.08. - 18:00 - SK Breitenfurt (a)

24.08. - 13:00 - 1. SC Kalksburg-Rodaun (a)

SV Vorwärts Wien 2016

27.07. - 18:00 - SC Wacker Wien (h)

31.07. - 19:00 - Gänserndorf Süd (a)

03.08. - 13:00 - DSG Inter Leopoldau (h)

10.08. - 11:00 - ASK Erlaa Torpedo 03 (h)

10.08. - 18:00 - Margarethen/M. (a)

17.08. - 13:00 - KSC/FCB Donaustadt (a)

*Änderungen möglich

