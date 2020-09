8:1 gegen SC Kopten - Eurasya spielt sich in Rausch! [Video]

Details Montag, 28. September 2020 10:22

Am 4. Spieltag der 1. Klasse B in Wien kam es am Sonntag bei herrlichem Herbstwetter zum Duell zwischen dem FC Eurasya und dem Sportclub der Kopten. In einer von der Papierform schon im vorhinein klaren Partie, zeigte der Favorit dann ganz klar, dass man heuer um den Meistertitel mitspielen möchte. Man ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance und demütigte die Mannschaft von Christian Feitzinger mit 8:1 (5:0). Damit konnte die Truppe von Eurasya-Coach Mustafa Perier auch mit der Tabellenspitze mithalten.

Vollgas zur 5:0-Pausenführung!

Los ging es mit dem Schützenfest bereits nach wenigen Minuten. Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld, kam der Ball nach einem kurzen Gestocher zu Nevres Hodzic und der knallte die Kugel aus knapp 10 Metern unter die Latte der Gäste (6.). Volkan Sahin wollte es seinem Kollegen gleich machen und setzte wenig später zu einem Solo an, das er mit einem präzisen Schuss zum 2:0 vollendete (12.). Beim dritten Treffer half dann Kopten-Goalie Andro Habib ordentlich mit, brauchte zu lange den Ball wegzuschlagen und traf dann den heranstürmenden Berkay Özer von dem der Ball zum 3:0 ins Tor sprang (28.). Tor Nummer vier war dann wieder ein schön herausgespieltes. Nach einem schnellen Gegenzug durch die Mitte wurde Özer links im Strafraum perfekt freigespielt worden und der ließ sich die Chance nicht entgehen (38.). Und kurz darauf machte dann auch noch Volkan Sahin das 5:0 (40.).

Tor FC Eurasya 38

Schneller Gegentreffer nur Ergebniskosmetik!

Das schnelle Gegentor unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Androh Saleh änderte nichts am weiteren Spielverlauf (46.). Es ging weiter nur in Richtung Tor der Gäste. Alper Özyer stellte das halbe Dutzend nach einem Strafstoß her (56.). Jener Alper Özyer versenkte nur kurz später einen Freistoß herrlich zum 7:1 (59.). Den Abschluss machte dann Mehmet Özgül nach einem schnellen Gegenzug (85.). Das war zugleich der Schlusspunkt in dieser Partie.

Mit dem klaren Erfolg hält der FC Eurasya mit dem FC Brigittenau in der Tabelle Schritt, liegt 2 Punkte hinter dem Tabellenführer. Wieder einmal war das Spiel von zwei Klassen geprägt, der SC Kopten hatte keine Waffen sich zu wehren.

Die Besten:

FC Eurasya: Berkay Özer (ST), Alper Özyer (MIT), Volkan Sahin (MIT)

SC Kopten: -

Marco Wiedermann