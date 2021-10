First Vienna FC 1894 1b bastelt weiter am Traumstart!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 20:02

First Vienna FC 1894 1b stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Penarol Wien mit einem 7:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur First Vienna FC 1894 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Schon zur Pause alles klar

In Minute fünf traf First Vienna FC 1894 1b zum ersten Mal ins Schwarze. In der 20. Minute erhöhte Michael Werdenich auf 2:0 für den Ligaprimus. Der dritte Streich des Gasts war Samuel Rios vorbehalten (22.). Laurin Kratochwil gelang ein Doppelpack (27./42.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. In Durchgang eins war Penarol komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand.

Klatsche perfekt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. Werdenich legte in der 74. Minute zum 6:0 für First Vienna FC 1894 1b nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Denis Pajic, der das 7:0 aus Sicht von First Vienna FC 1894 1b perfekt machte (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr First Vienna FC 1894 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit zwölf ergatterten Punkten steht Penarol Wien auf Tabellenplatz fünf. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Penarol Wien. Penarol baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich First Vienna FC 1894 1b beim Sieg gegen Penarol Wien verlassen, und auch tabellarisch sieht es für First Vienna FC 1894 1b weiter verheißungsvoll aus. Der Defensivverbund von First Vienna FC 1894 1b ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. First Vienna FC 1894 1b setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

Penarol tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei ASV Gartenstadt an. Einen Tag später empfängt First Vienna FC 1894 1b WBC-Freiheit.

1. Klasse B: Penarol Wien – First Vienna FC 1894 1b, 0:7 (0:5)

7 Can Oezdemir 0:1

20 Michael Werdenich 0:2

22 Samuel Rios 0:3

27 Laurin Kratochwil 0:4

42 Laurin Kratochwil 0:5

74 Michael Werdenich 0:6

90 Denis Pajic 0:7

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!