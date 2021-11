First Vienna FC 1894 1b holt maximale Punkteausbeute!

Details Montag, 22. November 2021 13:46

SC Kopten ging vor heimischem Publikum gegen First Vienna FC 1894 1b krachend unter und kassierte eine schmachvolle 0:11-Pleite. First Vienna FC 1894 1b setzte sich standesgemäß gegen Sportclub der Kopten durch, ist Herbstmeister und holte in den 12 Spielen im Herbst die maximale Anzahl an Punkten. Durch diese Basis geht man als klarer Favorit ins Frühjahr.

Klare Sache

Antonio Paric sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (5./35./42.) aus der Perspektive von First Vienna FC 1894 1b. Zwei schnelle Treffer von Laurin Kratochwil (44.) und Paric (45.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des Gasts. Der Tabellenprimus dominierte SC Kopten in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gastgeber gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Es wird noch schlimmer

Doppelpack für First Vienna FC 1894 1b: Nach seinem zweiten Tor (55.) markierte Kratochwil wenig später seinen dritten Treffer (61.). Max Zuba überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 für First Vienna FC 1894 1b (65.). First Vienna FC 1894 1b legte in der 70. Minute zum 9:0 nach. Am Ende ließ First Vienna FC 1894 1b kein gutes Haar an Sportclub der Kopten und gewann außerordentlich hoch.

Aufgrund der Niederlage befindet sich Sportclub der Kopten weiter im Hintertreffen. SC Kopten rangiert nun auf einem direkten Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Sportclub der Kopten bislang noch nicht. Der Angriff von SC Kopten ist mit 17 Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse B. SC Kopten musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sportclub der Kopten insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Kopten nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der Zu-null-Sieg lässt First Vienna FC 1894 1b passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur acht Gegentoren stellt First Vienna FC 1894 1b die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, First Vienna FC 1894 1b zu stoppen. Von den zwölf absolvierten Spielen hat First Vienna FC 1894 1b alle für sich entschieden.

1. Klasse B: Sportclub der Kopten – First Vienna FC 1894 1b, 0:11 (0:5)

5 Antonio Paric 0:1

35 Antonio Paric 0:2

42 Antonio Paric 0:3

44 Laurin Kratochwil 0:4

45 Antonio Paric 0:5

55 Laurin Kratochwil 0:6

61 Laurin Kratochwil 0:7

65 Max Zuba 0:8

70 Can Oezdemir 0:9

71 Can Oezdemir 0:10

82 Filip Smiljanic 0:11

