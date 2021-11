Wichtiger Dreier für FC Mauerwerk 1b!

Details Montag, 22. November 2021 14:03

Mit FC Mauerwerk 1b und RB Jedlesee trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schien FC Mauerwerk 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. FC Mauerwerk 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen RB Jedlesee einen klaren Erfolg.

Knappe Sache

Angelo Kostic stellte die Weichen für FC Mauerwerk 1b auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. Jedlesee war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das Match war ein gutes, beide Teams konnten ihrerseits jeweils Chancen verbuchen, lediglich Treffer sollten nicht fallen. So ging es mit der knappen Führung in die Kabine.

Schlussminuten machen's deutlich

Auch nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter. Mauerwerk war aber dominanter, ließ den Ball gut laufen. Trotzdem stand es lange "nur" 1:0. So brachten erst die letzten Minuten ein klare Entscheidung. FC Mauerwerk 1b erzielte in der 79. Minute das 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgten die Gastgeber, als man das 3:0 besorgte (82.). Kostic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Mauerwerk 1b (84.). Letztlich feierte FC Mauerwerk 1b gegen RB Jedlesee nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich FC Mauerwerk 1b beim Sieg gegen Jedlesee verlassen, und auch tabellarisch sieht es für FC Mauerwerk 1b weiter verheißungsvoll aus. Die Defensive von FC Mauerwerk 1b (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse B zu bieten hat. Mit dem Sieg baute FC Mauerwerk 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Mauerwerk 1b neun Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Mauerwerk 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Mit 21 Zählern aus zwölf Spielen steht RB Jedlesee momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Jedlesee. Die Lage von RB Jedlesee bleibt angespannt. Gegen FC Mauerwerk 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

1. Klasse B: FC Mauerwerk 1b – RB Jedlesee, 4:0 (1:0)

21 Angelo Kostic 1:0

79 Berkan Saglam 2:0

82 Berkan Saglam 3:0

84 Angelo Kostic 4:0

