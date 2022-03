5:1 gegen Mauerwerk 1B - Spitzenspiel geht an Vienna 1B

Details Freitag, 25. März 2022 23:02

Mit First Vienna FC 1894 1b und FC Mauerwerk 1b trafen sich am Freitag die zwei Topteams der 1. Klasse B. Für die Gäste schien First Vienna FC 1894 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich den Eindruck der bisherigen Saison - Die Hausherren geben weiter keinen Punkt ab. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das First Vienna FC 1894 1b am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Mauerwerk hält mit

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Laurin Kratochwil traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Doch die Gäste fanden ebenfalls Chancen vor. Eine davon konnte nach etwas mehr als 20 Minuten genutzt werden. Paul Balint war es, der in der 23. Minute den Ball im Gehäuse des Tabellenführers unterbrachte. Dieser Ausgleich war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Vienna zog wieder das Tempo an und ging in Führung. In der 27. Minute schoss Edvin Ramic das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Mit einem Tor Vorsprung für First Vienna FC 1894 1b ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Tabellenführer zieht davon

Erneut Ramic führte dann wenige Minuten nach Wiederanpfiff schließlich das vorentscheidende 3:1 herbei (53.). Der vierte Streich von First Vienna FC 1894 1b war Antonio Paric vorbehalten (65.). Kratochwil schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 5:1 für First Vienna FC 1894 1b in die Höhe. Letztlich feierte First Vienna FC 1894 1b gegen FC Mauerwerk 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei First Vienna FC 1894 1b greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt First Vienna FC 1894 1b die beste Defensive der 1. Klasse B. First Vienna FC 1894 1b setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 15 Siege auf dem Konto.

Trotz der Niederlage fiel FC Mauerwerk 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von FC Mauerwerk 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Mauerwerk 1b bisher elf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Während First Vienna FC 1894 1b am kommenden Sonntag RB Jedlesee empfängt, bekommt es FC Mauerwerk 1b am selben Tag mit WBC-Freiheit zu tun.

1. Klasse B: First Vienna FC 1894 1b – FC Mauerwerk 1b, 5:1 (2:1)

78 Laurin Kratochwil 5:1

65 Antonio Paric 4:1

53 Edvin Ramic 3:1

27 Edvin Ramic 2:1

23 Paul Balint 1:1

2 Laurin Kratochwil 1:0