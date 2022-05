Gartenstadt überrascht Mauerwerk

Details Mittwoch, 25. Mai 2022 08:14

ASV Gartenstadt kam am Sonntag zu einem überraschenden 4:2-Erfolg gegen FC Mauerwerk 1b. Mit breiter Brust war FC Mauerwerk 1b zum Duell mit Gartenstadt angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Mauerwerk 1b jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte FC Mauerwerk 1b durch ein 2:0 für sich entschieden. Durch die Niederlage und den gleichzeitigen Kantersieg der Vienna 1B, stehen die Jungs von der Hohen Warte als Meister fest.

Hausherren legen vor

Fahrettin Kaya , BA brachte ASV Gartenstadt in der 24. Spielminute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Heimteam, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Der Tabellenzweite musste in Halbzeit zwei zulegen.

Starker Heimauftritt

Für das 2:0 von Gartenstadt zeichnete Christian Muckenhuber verantwortlich (46.). BA legte in der 53. Minute zum 3:0 für ASV Gartenstadt nach. Danach wachten die Gäste aber auf. Andrew Barsalona schoss die Kugel zum 1:3 für FC Mauerwerk 1b über die Linie (63.). Kevin Papp war zur Stelle und markierte das 2:3 der Gäste (65.). Als man dann schließlich auf den Ausgleich drängte, gelang den Hausherren die Entscheidung. Mit dem 4:2 sicherte Muckenhuber Gartenstadt nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Letzten Endes holte ASV Gartenstadt gegen FC Mauerwerk 1b drei Zähler.

Die Trendkurve von Gartenstadt geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ASV Gartenstadt im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Gartenstadt derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von ASV Gartenstadt konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt FC Mauerwerk 1b in der Tabelle stabil, muss den Aufstieg in die Oberliga aber um ein Jahr verschieben. Die gute Bilanz von FC Mauerwerk 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Mauerwerk 1b bisher 15 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Gartenstadt zu RB Jedlesee, zeitgleich empfängt FC Mauerwerk 1b UFK Schwemm-De La Salle.

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – FC Mauerwerk 1b, 4:2 (1:0)

82 Christian Muckenhuber 4:2

65 Kevin Papp 3:2

63 Andrew Barsalona 3:1

53 Fahrettin Kaya 3:0

46 Christian Muckenhuber 2:0

24 Fahrettin Kaya 1:0