Remis dank „Last-Minute- Jarallah"!

Details Montag, 13. Juni 2022 11:56

Ein wahres Spektakel lieferten sich ASV Gartenstadt und Syrien Wien gestern Sonntag. Beide Mannschaften waren am Ende mit einem 2:2 nach Hause gegangen, doch lediglich die Gäste konnten sich darüber so richtig freuen. Nachdem man lange 0:2 in Rückstand lag und kurz vor Ende auch noch mit einem Mann weniger auskommen musste, gelangen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zwei Tore zum 2:2.

Gartenstadt legt vor

Für das erste Tor sorgte Benjamin Zukrigl. In der 16. Minute traf der Spieler von ASV Gartenstadt ins Schwarze. Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Spektakel bis zum Schluss

Lukas Lindner erhöhte für Gartenstadt auf 2:0 (47.). Dann sah es lange Zeit danach aus, als würden die Hausherren einem sicheren Heimsieg entgegengehen. Diese Vermutung wurde auch durch eine Rote Karte für Gäste-Spieler Mustafa Alissa gestützt. Doch die letzten Minuten in der Nachspielzeit hatten es in sich. In der Nachspielzeit (95.) gelang Faisal Al Khalifa der Anschlusstreffer für SKV Syrien Union Wien. Und es kam noch dicker: Omar Jarallah gelang unmittelbar danach auch noch das 2:2 (97.). Gedanklich hatte ASV Gartenstadt den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Syrien Wien am Ende noch den Teilerfolg.

Gartenstadt befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die letzten Resultate von ASV Gartenstadt konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

SKV Syrien Union Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Syrien Wien unteres Mittelfeld. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für SKV Syrien Union Wien zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Syrien Wien fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Nächster Prüfstein für Gartenstadt ist Austria XVII auf gegnerischer Anlage. SKV Syrien Union Wien misst sich zur selben Zeit mit UFK Schwemm-De La Salle.

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – SKV Syrien Union Wien, 2:2 (1:0)

97 Omar Jarallah 2:2

95 Faisal Al Khalifa 2:1

47 Lukas Lindner 2:0

16 Benjamin Zukrigl 1:0