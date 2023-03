SR Donaufeld 1b spielt remis gegen UD Süssenbrunn!

Details Montag, 27. März 2023 08:00

Jeweils einen Punkt holten SR Donaufeld 1b und UD Süssenbrunn an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SR Donaufeld 1b gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SR Donaufeld 1b der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. "Wie schon vergangene Woche, konnten wir auch diesmal kein Kapital aus unserer Überlegenheit schlagen", monierte Donaufeld-Trainer Günther Svarc. Das Hinspiel bei UD Süssenbrunn hatte SR Donaufeld 1b schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

0:2 trotz Überlegenheit

SR Donaufeld 1b geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Devrim Kocakaya das schnelle 1:0 für UD Süssenbrunn erzielte. Nach einem weiten Einwurf düpierte er die Hintermannschaft der Hausherren. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste sogar auf 2:0. Emir Jusic beförderte das Leder nach einem tollen Freistoßtrick zum 2:0 von UD Süssenbrunn über die Linie (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tore dann doch gemacht

Wenig später behauptete sich SR Donaufeld 1b gegen die Hintermannschaft von UD Süssenbrunn. Neuer Spielstand: 1:2 (50.) durch Filip Montanaro. Die komfortable Halbzeitführung von UD Süssenbrunn hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Montanaro stand nach einem Eckball an der zweiten Stange goldrichtig und schoss den Ausgleich in der 65. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff beendete der Schiedsrichter den schwachen zweiten Durchgang von UD Süssenbrunn, in dem SR Donaufeld 1b sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Günther Svarc (Trainer SR Donaufeld 1B):

"Wie schon vergangene Woche, konnten wir auch diesmal kein Kapital aus unserer Überlegenheit schlagen. Aktuell müssen wir uns die Siege härter erarbeiten, das Glück erzwingen. Das gelingt uns nicht so gut wie im Herbst. Ich kann den Jungs bis auf die Chancenverwertung aber auch nichts vorwerfen."

SR Donaufeld 1b führt das Feld der 1. Klasse B mit 40 Punkten an. Der Angriff des Heimteams wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 69-mal zu. Nur einmal gab sich SR Donaufeld 1b bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SR Donaufeld 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto von UD Süssenbrunn und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für UD Süssenbrunn zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von UD Süssenbrunn fortgesetzt und auf zehn Spiele erhöht.

SR Donaufeld 1b tritt kommenden Samstag, um 12:00 Uhr, bei Penarol Wien an. Einen Tag später empfängt UD Süssenbrunn Sans Papiers - Die Bunten.

1. Klasse B: SR Donaufeld 1b – UD Süssenbrunn, 2:2 (0:2)

65 Filip Montanaro 2:2

50 Filip Montanaro 1:2

38 Emir Jusic 0:2

10 Devrim Kocakaya 0:1

