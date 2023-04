Jusic und Vidakovic düpieren Sans Papiers!

Details Montag, 03. April 2023 21:26

UD Süssenbrunn zog Sans Papiers das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. UD Süssenbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sans Papiers - Die Bunten einen klaren Erfolg. Schlussendlich ausschlaggebend für den Heimsieg war auch ein Platzverweis der Gäste kurz vor der Pause. "Doch auch ohne den Platzverweis waren wir das besser Team." Im Hinspiel hatte Sans Papiers einen Erfolg geholt und einen 3:1-Sieg zustande gebracht.

Tore und Platzverweis

Emir Jusic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für UD Süssenbrunn (27./40.). Der Referee schickte Clement Apenteng von Sans Papiers - Die Bunten kurz vor der Pause nach einer Beleidigung mit Rot zum Duschen (44.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause.

Halbes Dutzend perfekt

Jusic baute den Vorsprung von UD Süssenbrunn in der 59. Minute aus. Nnamdi Okalanwa beförderte das Leder zum 1:3 von Sans Papiers über die Linie (74.). UD Süssenbrunn spielte weiter nach vorne und so traf Jusic (79./88.) und Milos Vidakovic (82.) ins gegnerische Tor. Letztlich feierte UD Süssenbrunn gegen Sans Papiers nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Sans Papiers - Die Bunten festigte UD Süssenbrunn den dritten Tabellenplatz. Der Angriff von UD Süssenbrunn wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 48-mal zu. Die Saison des Gastgebers verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Mit 23 Zählern aus 15 Spielen steht Sans Papiers momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Sans Papiers - Die Bunten momentan auf dem Konto.

In Fahrt ist Sans Papiers aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei UD Süssenbrunn dagegen läuft es mit momentan 31 Zählern wie am Schnürchen.

In zwei Wochen, am 16.04.2023, tritt UD Süssenbrunn bei ASV Gartenstadt an, während Sans Papiers - Die Bunten einen Tag früher SR Donaufeld 1b empfängt.

1. Klasse B: UD Süssenbrunn – Sans Papiers - Die Bunten, 6:1 (2:0)

88 Emir Jusic 6:1

82 Milos Vidakovic 5:1

79 Emir Jusic 4:1

74 Nnamdi Okalanwa 3:1

59 Emir Jusic 3:0

40 Emir Jusic 2:0

27 Emir Jusic 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei