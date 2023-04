Gartenstadt weist Tabellendritten UD Süssenbrunn in die Schranken!

Details Dienstag, 18. April 2023 07:38

UD Süssenbrunn wurde der eigenen Favoritenstellung bei ASV Gartenstadt nicht gerecht und verlor deutlich mit 3:7. Die Experten wiesen UD Süssenbrunn vor dem Match gegen Gartenstadt die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich UD Süssenbrunn und ASV Gartenstadt mit 4:4 voneinander getrennt.

Nur 20 Minuten ausgeglichen

Zwar gingen die Gastgeber durch Fahrettin Kaya in Führung, er brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn, doch zunächst war das Spiel ausgeglichen. Aus der Ruhe ließ sich nämlich UD Süssenbrunn nicht bringen. Emir Jusic erzielte wenig später den Ausgleich (14.). Doch ab Minute 20 nahm das Spiel einen deutlichen Verlauf. Für das 2:1 von Gartenstadt zeichnete Semih Serbest verantwortlich (20.). Benjamin Zukrigl (24./30.) und Christian Muckenhuber (27.) erhöhten den Spielstand auf 5:1. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 44. Minute machte Jusic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu ASV Gartenstadt war jedoch weiterhin gewaltig. Der Gastgeber dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Es wird noch deutlicher

Mit dem 6:2 durch BA schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Gartenstadt einen sicheren Sieger zu haben. Jusic verkürzte für UD Süssenbrunn später in der 60. Minute auf 3:6. Muckenhuber baute den Vorsprung von ASV Gartenstadt in der 85. Minute aus. Am Ende kam Gartenstadt gegen UD Süssenbrunn zu einem verdienten Sieg.

Bei ASV Gartenstadt präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Gartenstadt ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die siebte Position vorgerückt. Sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat ASV Gartenstadt momentan auf dem Konto.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt UD Süssenbrunn in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte UD Süssenbrunn bisher neun Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Gartenstadt ist SR Donaufeld 1b (Sonntag, 10:30 Uhr). UD Süssenbrunn misst sich am selben Tag mit UFK Schwemm-De La Salle (14:00 Uhr).

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – UD Süssenbrunn, 7:3 (5:2)

85 Christian Muckenhuber 7:3

60 Emir Jusic 6:3

47 Fahrettin Kaya 6:2

44 Emir Jusic 5:2

30 Benjamin Zukrigl 5:1

27 Christian Muckenhuber 4:1

24 Benjamin Zukrigl 3:1

20 Semih Serbest 2:1

14 Emir Jusic 1:1

12 Fahrettin Kaya 1:0

