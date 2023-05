Gartenstadt rupft Sans Papiers!

Details Montag, 01. Mai 2023 08:51

ASV Gartenstadt erteilte Sans Papiers - Die Bunten eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Gartenstadt. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: ASV Gartenstadt wurde der Favoritenrolle gerecht. Halbzeit eins brachte noch nicht diese Deutlichkeit im Ergebnis, nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste dann aber keine Chance mehr.

Lange Zeit ausgeglichen

Fahrettin Kaya , BA brachte Gartenstadt in der 35. Minute in Front. Davor hielten die Gäste gut mit, kamen auch zu Möglichkeiten. Gefährlicher waren jedoch die Hausherren, die sich durch den Treffer von Kaya auch belohnen konnten. Zur Pause behielt ASV Gartenstadt die Nase knapp vorn.

Halbes Dutzend

Nach dem Seitenwechsel münzten die Gastgeber die Chancen auch in Tore um, zeigten dann ihr Können. Christian Muckenhuber erhöhte den Vorsprung von Gartenstadt nach 53 Minuten auf 2:0. David Hirner vollendete zehn Minuten später zum dritten Tagestreffer in der 63. Spielminute. Kaya gelang ein Doppelpack, er legte in der 70. Minute zum 4:0 für ASV Gartenstadt nach. Mehr als ein Ehrentreffer blieb den Gästen nicht, Yaya Ceesay erzielte in der 71. Minute das 1:4 für Sans Papiers. Für das 5:1 sorgte ASV Gartenstadt in Minute 85. Maximilian Gradischnig gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gartenstadt (88.). Letztlich feierte ASV Gartenstadt gegen Sans Papiers - Die Bunten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Gartenstadt präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). Nach diesem Erfolg steht ASV Gartenstadt auf dem siebten Platz der 1. Klasse B.

Trotz der Niederlage belegt Sans Papiers weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Not des Gasts wird immer größer. Gegen Gartenstadt verlor Sans Papiers - Die Bunten bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für ASV Gartenstadt ist Penarol Wien (Samstag, 15:30 Uhr). Sans Papiers misst sich am selben Tag mit UFK Schwemm-De La Salle (14:00 Uhr).

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – Sans Papiers - Die Bunten, 6:1 (1:0)

88 Maximilian Gradischnig 6:1

85 Philipp Jaeger 5:1

71 Yaya Ceesay 4:1

70 Fahrettin Kaya 4:0

63 David Hirner 3:0

53 Christian Muckenhuber 2:0

35 Fahrettin Kaya 1:0

