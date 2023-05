Tore ohne Unterlass – gleichwohl nur Unentschieden!

Details Montag, 15. Mai 2023 10:19

Im Spiel von RB Jedlesee gegen Sans Papiers - Die Bunten gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Sans Papiers mit 3:2 gesiegt.

Spiel auf Augenhöhe

Das Spiel war von großer Unterhaltsamkeit, beide Teams versteckten sich nicht. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Omar Alkaraghuli sein Team in der 21. Minute. Doch die Gäste schlugen schnell zurück. Jedlesee musste den Treffer von Machi Sunday zum 1:1 hinnehmen (29.). Es gab aber noch ein Highlight. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte David Grasl das 2:1 zugunsten der Heimmannschaft (41.). Zur Pause war RB Jedlesee im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Gäste mit spätem Ausgleich

Das 2:2 von Sans Papiers - Die Bunten stellte Nnamdi Okalanwa sicher (67.). Dass Jedlesee in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Martin Holzreiter, der in der 75. Minute zur Stelle war. Sans Papiers hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Chibueze Emmanuel Ugwoke den Ausgleich (80.). Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Tobias Hack von RB Jedlesee noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (90.). Letztlich trennten sich Jedlesee und Sans Papiers - Die Bunten remis.

RB Jedlesee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von Jedlesee knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 62 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von RB Jedlesee in dieser Saison. Fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Jedlesee momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für RB Jedlesee nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Sans Papiers findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Sans Papiers - Die Bunten wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt Jedlesee bei ASV Gartenstadt an, während Sans Papiers einen Tag zuvor SV Vorwärts Wien 2016 empfängt.

1. Klasse B: RB Jedlesee – Sans Papiers - Die Bunten, 3:3 (2:1)

80 Chibueze Emmanuel Ugwoke 3:3

75 Martin Holzreiter 3:2

67 Nnamdi Okalanwa 2:2

41 David Grasl 2:1

29 Machi Sunday 1:1

21 Omar Alkaraghuli 1:0

