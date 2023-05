FC Brigittenau kann sich für Comeback nicht belohnen!

Details Montag, 22. Mai 2023 10:46

Wenn du gegen den Tabellenzweiten nach 0:3 noch einmal zurückkommst und auf 3:3 ausgleichen kannst, spricht das für die Mentalität der Mannschaft. Umso bitterer ist es, wenn du im Anschluss trotzdem noch verlierst. So passiert dem FC Brigittenau beim SR Donaufeld 1B. Nachdem die Hausherren nach 40 Minuten 3:0 führten, schwangen sich die Gäste auf ein unglaubliches Comeback hinzulegen. Am Ende musste man sich dann aber doch mit 3:5 geschlagen geben.

Scheinbar sichere Führung

Die erste halbe Stunde gehörte den Hausherren, Chancen gab es aber auf beiden Seiten. Sieben starke Minuten brachten den Jungs von Trainer Günther Svarc eine scheinbar komfortable Führung. SR Donaufeld 1b ging in der 33. Minute durch Filip Montanaro in Front. Für das 2:0 von SR Donaufeld 1b zeichnete Justin Todorovic verantwortlich (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jusuf Ismaili den Vorsprung von SR Donaufeld 1b auf 3:0 (40.). Quasi im Gegenzug konnten die Gäste aber verkürzen. Tufan Sen besorgte das 1:3 (41.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, bejubelte FC Brigittenau das 2:3 durch Adem Görür (45.+1).

Comeback perfekt

Talha Yilmazer glich nur kurz nach Wiederanpfiff aus und sorgte für ein vollendetes Comeback (50.). Doch die Hausherren ließen sich davon nicht aus der Fassung bringen. Lukas Damjanovic stellte die Weichen für SR Donaufeld 1b dann doch wieder auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 4:3 zur Stelle war. Der Treffer von Ismaili in der 75. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann SR Donaufeld 1b gegen FC Brigittenau.

SR Donaufeld 1b stabilisiert nach dem Erfolg über FC Brigittenau die eigene Position im Klassement. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SR Donaufeld 1b stets gesorgt, mehr Tore als SR Donaufeld 1b (99) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse B. Mit dem Sieg baute SR Donaufeld 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SR Donaufeld 1b 18 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält FC Brigittenau den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat FC Brigittenau derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 55 Zählern befindet sich SR Donaufeld 1b voll in der Spur. Die Formkurve von FC Brigittenau dagegen zeigt nach unten.

SR Donaufeld 1b wird am kommenden Samstag von Sans Papiers - Die Bunten empfangen. Das nächste Spiel von FC Brigittenau findet in zwei Wochen statt, wenn man am 03.06.2023 Sans Papiers empfängt.

1. Klasse B: SR Donaufeld 1b – FC Brigittenau, 5:3 (3:2)

75 Jusuf Ismaili 5:3

58 Lukas Damjanovic 4:3

50 Talha Yilmazer 3:3

46 Adem Goeruer 3:2

41 Tufan Sen 3:1

40 Jusuf Ismaili 3:0

38 Justin Todorovic 2:0

33 Filip Montanaro 1:0

