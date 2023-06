SR Donaufeld 1b bleibt an Tabellenführer dran!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:17

WBC-Freiheit steckte gegen SR Donaufeld 1b eine deutliche 3:6-Niederlage ein. Der Tabellenzweite hatte aber lange Zeit deutlich mehr zu kämpfen, als man das erwarten konnte. Man ging zwar schnell mit 2:0 in Führung, doch kurz nach der Pause lag man plötzlich mit 2:3 hinten. Am Ende setzte sich die höhere Qualität der 1B-Mannschaft des Regionalligisten aber doch durch.

Blitzstart der Gäste

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Damjanovic traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Mikail Ünlü für SR Donaufeld 1b den Vorsprung. Doch die Hausherren konnten verkürzen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philipp Potlacnik in der 15. Minute. Zur Pause hatte SR Donaufeld 1b eine hauchdünne Führung inne.

Wieder Blitzstart - diesmal für Hausherren

Mit schnellen Toren von Besnik Krasniqi (47.) und Brandon Schoas (53.) schlug WBC-Freiheit innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und konnte die Partie zur Überraschung aller drehen. Der Favorit lag hinten und musste die Partie drehen, um im Meisterrennen zu bleiben.

Qualität setzt sich durch

Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte SR Donaufeld 1b allerdings dann doch zunichte, als Ünlü kurz darauf den Ausgleich besorgte (58.). Damjanovic brachte WBC-Freiheit per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 65. und 75. Minute vollstreckte. In ruhiges Fahrwasser brachte SR Donaufeld 1b sich, indem man das 6:3 erzielte (82.). Schlussendlich reklamierte SR Donaufeld 1b einen Sieg in der Fremde für sich und wies WBC-Freiheit in die Schranken.

WBC-Freiheit hat 33 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. WBC-Freiheit verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und neun Niederlagen.

SR Donaufeld 1b bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Erfolgsgarant von SR Donaufeld 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 119 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baute SR Donaufeld 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SR Donaufeld 1b 21 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Mit insgesamt 64 Zählern befindet sich SR Donaufeld 1b voll in der Spur. Die Formkurve von WBC-Freiheit dagegen zeigt nach unten.

Letzter Prüfstein für WBC-Freiheit ist Sans Papiers - Die Bunten (Samstag, 14:00 Uhr). SR Donaufeld 1b misst sich am selben Tag im Kampf um den Meistertitel mit Sportclub der Kopten (15:00 Uhr).

1. Klasse B: WBC-Freiheit – SR Donaufeld 1b, 3:6 (1:2)

82 Mikail Uenlue 3:6

75 Lukas Damjanovic 3:5

65 Lukas Damjanovic 3:4

58 Mikail Uenlue 3:3

53 Brandon Schoas 3:2

47 Besnik Krasniqi 2:2

15 Philipp Potlacnik 1:2

12 Mikail Uenlue 0:2

3 Lukas Damjanovic 0:1

