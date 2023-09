Prater SV feiert Kantersieg beim FC Patron

Details Montag, 04. September 2023 17:32

FC Patron konnte Prater SV zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6.

Prater SV markierte das 1:0 (14.). In der 25. Minute erzielte der Gast das 2:0. Julian Winkler versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz von Prater SV. Manuel Makic beförderte das Leder zum 3:1 von Prater SV über die Linie (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 4:1 von Prater SV sorgte Kadir Peker, der in Minute 64 zur Stelle war. Adrian Pribill witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:4 für FC Patron ein (79.). In der 91. Minute bejubelte Prater SV das 5:2. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Peker für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich strich Prater SV die Optimalausbeute gegen FC Patron ein.

Prater SV wird am kommenden Samstag von UD Süssenbrunn empfangen.

1. Klasse B: FC Patron – Prater SV, 2:6 (1:3)

93 Kadir Peker 2:6

91 Nasim Khodadad 2:5

79 Adrian Pribill 2:4

64 Kadir Peker 1:4

35 Manuel Makic 1:3

26 Julian Winkler 1:2

25 Christopher Okoko 0:2

14 Christopher Okoko 0:1

