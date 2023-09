Penarol mit Kantersieg

Details Montag, 11. September 2023 08:30

Penarol Wien kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Bereits zur Pause stand es 5:0. Am Ende wurde es gegen SV Vorwärts Wien 2016 ein echts Schützenfest.

Nur in eine Richtung

Lukas Tschemernjak trug sich in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für Penarol: Nach seinem ersten Tor (21.) markierte Paul Heinemann wenig später seinen zweiten Treffer (23.). Die Vorentscheidung führten Julian Ritter (32.) und Michael Schwendinger (40.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Der dominante Vortrag von Penarol Wien im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Nur kleine Ergebniskosmetik

Maurice De Bock legte in der 47. Minute zum 6:0 für die Gastgeber nach. Heinemann baute den Vorsprung von Penarol in der 62. Minute aus. Sebastian Pfaffstaller schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 8:1 für Penarol Wien in die Höhe. Florian Langer versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz von Penarol. Schlussendlich setzte sich Penarol Wien mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Für Penarol steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies. 29 Punkte und Platz elf – so lautete die Ausbeute von Penarol Wien nach 25 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Penarol machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder.

In der letzten Abschlusstabelle landete SV Vorwärts Wien 2016 mit drei Punkten auf dem 14. Platz.

Penarol Wien hat das nächste Spiel in acht Wochen, am 05.11.2023 gegen Sportclub der Kopten. Für SV Vorwärts Wien geht es in sechs Wochen weiter, wenn man am 21.10.2023 bei WBC-Freiheit gastiert.

1. Klasse B: Penarol Wien – SV Vorwärts Wien 2016, 8:2 (5:0)

78 Florian Langer 8:2

75 Sebastian Pfaffstaller 8:1

62 Paul Heinemann 7:1

55 Karim Gasmi 6:1

47 Maurice De Bock 6:0

40 Michael Schwendinger 5:0

32 Julian Ritter 4:0

23 Paul Heinemann 3:0

21 Paul Heinemann 2:0

7 Lukas Tschemernjak 1:0

