Obwohl 2 Mal in Führung: WBC-Freiheit verliert bei ESV Ottakring

Details Sonntag, 24. September 2023 21:34

Am 24. September, empfinf der ESV Ottakring zu Hause WBC-Freiheit. Austragungsort war das Gelände von Slovan HAC in Hütteldorf, circa 60 Zuschauer kamen um sich die Partie anzuschauen. Schiedsrichter war Daniel Radiojevic, der um 10 Uhr die Partie anpfiff. Beide Mannschaften konnten schon einige Punkte in der laufenden Saison sammeln. WBC hatte sogar nach drei Spiel das Punktemaximum erreicht.

WBC besser im Spiel

Anfangs waren die Gäste dominanter und hatten mehr Ballbesitz. Man ließ den Ball laufen und erwartete die richtige Möglichkeit ab. In der achten Minute belohnte man sich dann mit dem 0:1. Besnik Krasniqi brachte seine Mannschaft zum Jubeln. Man wollte den Schwung jetzt mitnehmen und drückte auf das 0:2. Doch durch einen Fehler in der Abwehr bestraft man sich selbst. Michael Würzl nutzt den Fehler und gleich in Minute 27 aus. WBC reagierte aber sofort und erhöhte nach einer knappen Minute, somit steht es wieder 1:2. Man drückte erneut darauf die Führung weiter auszubauen, ohne Erfolg. Das Spiel blieb weiterhin offen und knapp.

Ottakring dreht das Spiel

Nach den 15 Minuten Pause ging bei beiden Mannschaften der Spielfluss etwas verloren. Auf beiden Seiten wurden man nicht konkret. Ottakring kam nicht dem Ausgleich nah und WBC konnte die Führung nicht ausbauen. So ging es also in heiße Schlussphase, in der noch einmal alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. In Minute 80, 88 und 90+2 zeigte Ottakring ihre Stärke bei Standards. Zwei Eckbälle wurden von Michael Würzl eingeköpft. Er machte damit seinen Dreierpack komplett. Doch das war noch nicht alles. Bei einem Zweikampf in der Nachspielzeit kam es zu einer erneuten Standard-Situation von Ottakring, in der sich ein WBC-Spieler einen Kreuzbandriss zuzog. Aus dem anschließenden Freistoß konnte die Heimmannschaft noch den 4:2 Endstand machen. Damit Riss die Siegesserie die Gäste und Ottakring fuhr den zweiten Sieg ein.

Stimme zum Spiel:

Daniel Meyer (Trainer WBC Freiheit): „Meiner Meinung nach hätten wir die Führung konsequent ausbauen müssen, dann bleibt das Spiel auch nicht so spannend. Die Gegner haben sich den Sieg verdient, sie waren bissiger und gewillter bis zum Schluss. Wir waren ab der zweiten Hälfte einfach zu nachlässig. Leider gelang es uns auch nicht zwei Schlüsselspieler die gefehlt haben zu kompensieren. Es war trotzdem eine sehr faire Partie und eine tolle Atmosphäre am Sportplatz“

1. Klasse B: ESV Ottakring – WBC-Freiheit, 4:2 (1:2)

94 Ahmet Tuerkalp 4:2

88 Michael Wuerzl 3:2

80 Michael Wuerzl 2:2

28 Sanel Veladzic 1:2

27 Michael Wuerzl 1:1

8 Besnik Krasniqi 0:1

