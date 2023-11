Darok-Goldtor bringt Penarol Wien drei Punkte gegen RB Jedlesee

Details Samstag, 25. November 2023 19:43

Penarol und RB Jedlesee lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Blitzstart von Jedlesee

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Jedlesee bereits in Front. Tobias Hack markierte in der ersten Minute die Führung. Das 1:1 von Penarol Wien bejubelte Lukas Tschemernjak (30.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Sebastian Pfaffstaller das 2:1 nach (41.). Ein Tor auf Seiten von Penarol machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Gäste gleichen aus

Das 2:2 von RB Jedlesee stellte Jan Hack sicher (56.). Daniel Darok versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz des Gasts. Endgültig verloren war das Match für Jedlesee in der 84. Minute, als Martin Holzreiter mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Penarol Wien schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Beim Heimteam präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Im Klassement machte Penarol einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Penarol Wien die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt RB Jedlesee den siebten Platz in der Tabelle ein. Mit dem Gewinnen tut sich Jedlesee weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat RB Jedlesee momentan auf dem Konto. Penarol sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Penarol Wien dann im nächsten Spiel Sans Papiers - Die Bunten, während Jedlesee am gleichen Tag bei ESV Ottakring antritt.

Stimme zum Spiel:

Gottfried Walter (Sportlicher Leiter Jedlesee): "Ich bin zwar der Meinung, dass das Spiel aufgrund des Schneefalls und mit Spielen mit einem weißen Ball in der zweiten Halbzeit irregulär war, aber gut. Die Niederlage ist aufgrund der ersten Halbzeit leider verdient. Wir haben nur im zweiten Durchgang das auf den Platz gebracht, was wir können."

Aufstellungen:

Penarol Wien: Elias Grabherr, Lukas Tschemernjak (K), Paul Gorbach, Fabio Cappello, Raphael Drexel, Daniel Darok, Sebastian Pfaffstaller, Niklas Teichtmeister, Florian Wachter, Konrad Schneider, Zacharias Kircher



Ersatzspieler: Rafael Buchacher, Michael Schwendinger, Florian Oberhammer, Noah Schmid, Benjamin Jawecki



Trainer: Julian Schertler

RB Jedlesee: Sebastian Gold, Josef Assar, Deniz Özcelik, Martin Holzreiter, Georgy Perevedentsev, Daniel Walter, Philipp Hanika, Abdullah Al Hariri, Ahmad Ahmad, Jan Hack, Tobias Hack (K)



Ersatzspieler: Furkan Bulut, Ahmed Al-Karkhi, Berkant Görgülü



Trainer: Daniel Walter

1. Klasse B: Penarol Wien – RB Jedlesee, 3:2 (2:1)

75 Daniel Darok 3:2

56 Jan Hack 2:2

41 Sebastian Pfaffstaller 2:1

30 Lukas Tschemernjak 1:1

1 Tobias Hack 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.