ASV Gartenstadt lässt Sans Papiers keine Chance

Sans Papiers - Die Bunten blieb gegen ASV Gartenstadt chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Gartenstadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sans Papiers einen klaren Erfolg. Damit legen die Gartenstädter im Kampf um den Herbstmeistertitel vor und liegen bei aktuell zwei Spielen mehr drei Punkte vor WBC-Freiheit.

Schnelle klare Fronten

Ein Doppelpack brachte ASV Gartenstadt in eine komfortable Position: Fahrettin Kaya war gleich zweimal zur Stelle (10./18.). Mit dem 3:0 durch Abdalla Abou El-Atta schien die Partie bereits in der 30. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von Sans Papiers - Die Bunten dicht, sodass sich der Vorsprung von Gartenstadt nicht weiter vergrößerte.

Entscheidung fällt

Eigentlich war Sans Papiers schon geschlagen, als Kaya das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.). Die Gartenstädter haben das Spiel damit wohl endgültig entschieden. Letztlich fuhr ASV Gartenstadt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Sans Papiers - Die Bunten den neunten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Sans Papiers baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Gartenstadt übernahm mit dem Sieg gegen Sans Papiers - Die Bunten die Tabellenführung. ASV Gartenstadt präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Gartenstadt. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASV Gartenstadt. Gartenstadt scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Sans Papiers erwartet am Sonntag Bozok Wien. ASV Gartenstadt verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 17.03.2024 SV Vorwärts Wien 2016.

Stimme zum Spiel:

Christian Schuster (Obmann Gartenstadt): "Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Die Burschen haben das heute sehr gut gemacht und klare Führung zur Pause konsequent zu Ende gespielt. Jetzt geht es in die wohlverdiente Winterpause."

Aufstellungen:

Sans Papiers: Anayo Anthony Udogwu - Chibueze Emmanuel Ugwoke, Emmanuel Eluke, Amanortey Kisseih - Stanley Junior Gibson (K), Machi Sunday, Saihou Barrow, Arinze Abazuh, Kelechi Nwachukwu - Clement Apenteng, Ogechwukwu Okorie



Ersatzspieler: Tokunboh Ogunya, Muhammed Aliu, Bakary Dampha, Durojayr Orlanrewaju, Nnamdi Okalanwa



Trainer: Stanly Alphonsus

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Simon Kern, Alexander Lingler - Christian Muckenhuber, Abdalla Abou El-Atta, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Ivan Lovrinovic - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Alexander Strobl, Kevin Bielec, David Hirner, Maximilian Gradischnig, Alberto Susnjara



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: Sans Papiers - Die Bunten – ASV Gartenstadt, 0:4 (0:3)

57 Fahrettin Kaya 0:4

30 Abdalla Abou El-Atta 0:3

18 Fahrettin Kaya 0:2

10 Fahrettin Kaya 0:1

