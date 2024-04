ESV Ottakring triumphiert mit 4:1 gegen FC Patron

Details Sonntag, 21. April 2024 12:30

Am Sonntagmorgen sahen die Zuschauer ein spannendes Fußballspiel zwischen ESV Ottakring und FC Patron, bei dem die Heimmannschaft mit einem überzeugenden 4:1 Sieg das Spielfeld verließ. Bereits in der ersten Halbzeit legte ESV Ottakring den Grundstein für ihren Erfolg, doch FC Patron zeigte Kampfgeist und machte das Spiel zwischenzeitlich wieder spannend.

Ein fulminanter Start

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und ESV Ottakring setzte früh ein Zeichen. Michael Würzl eröffnete bereits in der 7. Minute den Torreigen mit einem gekonnten Treffer zum 1:0. Dieser frühe Erfolg gab der Heimmannschaft zusätzlichen Schwung, was sich in der 12. Minute erneut zeigte. Silvan Feuersinger erzielte das zweite Tor für ESV Ottakring, was den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Die Mannschaftsaufstellungen, mit ESV Ottakring angeführt von Kapitän Thomas Baumgartner und FC Patron unter der Führung von Sebastian Göschl, deuteten auf eine strategisch interessante Begegnung hin.

FC Patron schlägt zurück, doch Ottakring behält die Oberhand

Trotz des frühen Rückstands gab sich FC Patron nicht geschlagen. In der 32. Minute gelang es Tarik Bajramovic, den Abstand zu verkürzen, indem er den Ball zum 2:1 im Netz von Ottakring versenkte. Dieses Tor brachte neue Spannung ins Spiel und ließ die Fans von FC Patron auf eine Wende hoffen. Die erste Halbzeit endete mit einem 2:1 Stand, der alles offenließ für die zweite Hälfte.

Die zweite Spielhälfte begann ohne nachzulassen in Intensität und Engagement beider Mannschaften. Trotz verschiedener Versuche von FC Patron, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, blieb ESV Ottakring dominant. In der 71. Minute bewies der Trainer von Ottakring, Florian Wallenko, ein goldenes Händchen mit der Einwechslung von Lorenz Peinbauer für Valentin Tomek. Peinbauer dankte es ihm mit dem Tor zum 3:1, was die Hoffnungen von FC Patron auf ein Comeback erheblich dämpfte. Der Schlusspunkt wurde dann in der 90. Minute durch den Kapitän Thomas Baumgartner gesetzt, der den Endstand von 4:1 für ESV Ottakring besiegelte. Dieser Treffer krönte eine starke Teamleistung und sicherte den Heimsieg.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für ESV Ottakring. Mit diesem Ergebnis unterstrichen sie ihre Ambitionen und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. FC Patron, trotz der Niederlage, zeigte Phasenweise gute Ansätze, auf denen sie aufbauen können.

1. Klasse B: ESV Ottakring : FC Patron - 4:1 (2:1)

90 Thomas Baumgartner 4:1

71 Lorenz Peinbauer 3:1

32 Tarik Bajramovic 2:1

12 Silvan Feuersinger 2:0

7 Michael Würzl 1:0

Details

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter D.T.A.L.P. erstellt.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.