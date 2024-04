FC Brigittenau kontert ASV Gartenstadt eiskalt aus

Details Montag, 22. April 2024 08:37

Mit ASV Gartenstadt und FC Brigittenau trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Gartenstadt schien FC Brigittenau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Hinspiel war ASV Gartenstadt in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Druckvolle Gäste

Die Gäste erwischen den perfekten Start. Man kann den Gegner sofort unter Druck setzen, was diesem gar nicht gefällt. Ömer Kizilirmak brachte FC Brigittenau in der 16. Minute nach vorn. Augenblicke nach dem Treffer kassiert Gartenstadt-Trainer Michael Marchart die Rote Karte - er dürfte sich über die Entscheidung des Schiedsrichters zu lautstark beschwert haben und hat das Spielfeld betreten. Mit der knappen Führung des Gasts pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

Gartenstadt riskiert, Brigittenau kontert

Im zweiten Durchgang steht Gartenstadt höher und sollte prompt zwei Tore in Folge schnellen Umschaltens der Gastgeber bekommen. Yunus Karakaya beseitigte mit seinen Toren (65./77.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Brigittenau. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Brigittenau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen ASV Gartenstadt.

Mit 39 Punkten auf der Habenseite steht Gartenstadt derzeit auf dem dritten Rang. 13 Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. Die Situation bei ASV Gartenstadt bleibt angespannt. Gegen FC Brigittenau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Sieg über Gartenstadt, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Brigittenau von Höherem träumen. Die bisherige Spielzeit von FC Brigittenau ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Brigittenau verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist FC Brigittenau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für ASV Gartenstadt ist Prater SV (Samstag, 14:00 Uhr). FC Brigittenau misst sich am selben Tag mit Penarol Wien (18:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Micharl Marchart (Trainer Gartenstadt): "Uns haben sehr viele Stammspieler gefehlt, dann Pech im Spielverlauf und beim Abschluss, denn wir haben gut dagegengehalten, aber wir konnten leider kein Tor erzielen. Der Gegner hat, nachdem wir dann offensiver aufgestellt haben, die Situation genutzt und aus 2 Kontern dann 2 weitere Tore gemacht."

Leon Scheidl (Spieler Brigittenau): "Es war ein starkes Spiel von uns, wir haben unser Spiel gespielt und hatten den Gegner gut im Griff. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen und vorne unsere Tore gemacht und dadurch wichtige 3 Punkte geholt, um den Top-Drei näher zu kommen."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Björn Bielec (K), Alexander Lingler, Simon Kern, Luke Jones - Nino Vincetic, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Tom Rüdiger, Abdalla Abou El-Atta - Agron Meta



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Lukas Obermoser, Alexander Strobl, Kevin Bielec, Daniel Krömker, Hasan Cekic



Trainer: Michael Marchart

FC Brigittenau: Hakan Kara, Sergen Toy, Leon Scheidl, Ferdi Öztürk, Yunus Karakaya, Ömer Kizilirmak, Murat Uzar, Nayld Ngoulou Gampo, Talha Yilmazer, Ömer Faruk Ersoy, Szymon Solatan (K)



Ersatzspieler: Ismail Gültekin, Emre Kaya, Isa Atas, Ahmet Eren



Trainer: Sezgin Sahingöz

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – FC Brigittenau, 0:3 (0:1)

77 Yunus Karakaya 0:3

65 Yunus Karakaya 0:2

16 Ömer Kizilirmak 0:1

Fotos: FC Brigittenau

