Vier Elfmeter und ein klarer Auswärtssieg von UD Süssenbrunn bei Penarol Wien

UD Süssenbrunn kam gegen Penarol Wien zu einem klaren 6:3-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: UD Süssenbrunn wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Gast hatte einen klaren 5:1-Sieg gefeiert. Mann des Spiels war Emir Jusic - er erzielte starke vier Tore.

Guter Start von Süssenbrunn

Die Gäste starteten optimal und gingen mit unserem dem ersten Angriff bereits in der ersten Spielminute durch Oktatan nach einem abgefälschten Schuss in Führung. Die Gastgeber schlagen aber in der 22.Minute zurück- vom Elfmeterpunkt. Die Gäste blieben aber weiter das dominantere Team und spielten auf die neuerliche Führung. So gab es nach einem gut vorgetragenen Angriff in der 36.Minute auch Elfmeter für Süssenbrunn und nach einem Torraub für den Goalie der Heimelf die Rote Karte. Den fälligen Elfer verwertet Jusic sicher zum 2:1. Und nur drei Minuten später ein neuerlichen Pfiff des Unparteiischen und nach Foul an Okatan gibt es wieder Elfer für Süssenbrunn und Jusic verwertet wieder sicher zum 3:1. Das 4:1 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff machte Bellak mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit beherrschen die Gäste Ball und Gegner und erspielen sich eine Unzahl an Möglichkeiten, eine davon nutzt abermals Jusic per Kopf zum 5:1. Danach schalten die Gästen einen Gang zurück und der Gegner kommt wieder aus einem Elfer zum 5:2. In der 80.Minute beweist Jusic seine derzeitige Topform und macht mit seinem vierten Treffer das 6:2 . Danach kassierten die Gäste noch das 3:6 (85.) aus einem Eckball, wo die Zuordnung im Strafraum der Süssenbrunner nicht passte. Es änderte jedoch nichts am ungefährdeten Auswärtssieg

Bei Penarol Wien präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (60). Trotz der Schlappe behält Penarol den sechsten Tabellenplatz bei. Penarol Wien verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für UD Süssenbrunn einher mit der Übernahme der Tabellenführung. UD Süssenbrunn präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 70 geschossene Treffer gehen auf das Konto von UD Süssenbrunn. 14 Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UD Süssenbrunn. UD Süssenbrunn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Penarol ist FC Brigittenau (Samstag, 18:00 Uhr). UD Süssenbrunn misst sich am selben Tag mit ESV Ottakring (14:15 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer UD Süssenbrunn): "Ich würde sagen, es war ein ungefährdeter Auswärtsspiel und wichtige 3 Punkte. Ich bin natürlich zufrieden mit der Leistung. Der Schiedsrichter hat es uns zwischenzeitlich nicht leicht gemacht, die Burschen sind aber konzentriert geblieben."

Aufstellungen:

Penarol Wien: Elias Grabherr, Lukas Tschemernjak (K), Paul Gorbach, Fabio Cappello, Paul Heinemann, Simeon Honeck, Julian Schertler, Niklas Teichtmeister, Florian Wachter, Konrad Schneider, Hubert Salzgeber



Ersatzspieler: Rafael Buchacher, Maximilian Öhre, Philipp Rinderer, Noah Schmid



Trainer: Julian Schertler

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Julian Bellak, Emir Jusic, Angelo Katusa, Markus Postenrieder, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Dominik Laggner, Jürgen Koppensteiner, Manuel Bergner, Milos Vidakovic, Daniel Petschning



Trainer: Thomas Irsigler

1. Klasse B: Penarol Wien – UD Süssenbrunn, 3:6 (1:4)

85 Hubert Salzgeber 3:6

80 Emir Jusic 2:6

68 Paul Heinemann 2:5

65 Emir Jusic 1:5

49 Julian Bellak 1:4

41 Emir Jusic 1:3

37 Emir Jusic 1:2

22 Paul Heinemann 1:1

1 Mehmet Okatan 0:1

