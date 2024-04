WBC-Freiheit bezwingt RB Jedlesee und mischt weiter im Titelrennen mit

Details Montag, 29. April 2024 17:15

Bei WBC-Freiheit gab es für RB Jedlesee nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: WBC-Freiheit wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war 3:0 für die Heimmannschaft ausgegangen. Damit liegt man weiter drei Punkte hinter Leader UD Süssenbrunn.

Führung kurz vor der Pause

Schon im ersten Durchgang ist es eine durchaus aggressiv geführte Partie. Beide Mannschaften sind nach vorne orientiert, für Tore sollte es aber nicht reichen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Sanel Veladzic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Jedlesee. Die Pausenführung von WBC-Freiheit fiel knapp aus.

Freiheit zieht davon

David Grasl glich nur wenig später für RB Jedlesee aus (49.). Mirsad Osmic stellte die Weichen für WBC-Freiheit auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 74. Minute erhöhte Farhan Saifee auf 3:1 für WBC-Freiheit. Veladzic brachte WBC-Freiheit in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte WBC-Freiheit am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Jedlesee. Bevor der Schiedsrichter abpfiff, wurde aber je ein Gäste- und ein Gastgeber-Spiel mit Gelb-Rot bzw. Rot ausgeschlossen.

WBC-Freiheit behauptet nach dem Erfolg über RB Jedlesee den zweiten Tabellenplatz. WBC-Freiheit präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 61 geschossene Treffer gehen auf das Konto von WBC-Freiheit. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte WBC-Freiheit nur sechs Zähler.

Jedlesee führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat RB Jedlesee derzeit auf dem Konto.

WBC-Freiheit tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Sans Papiers - Die Bunten an. Einen Tag später empfängt Jedlesee FC Patron.

Stimme zum Spiel:

Daniel Meyer (Trainer WBC Freiheit): "Das war nach den letzten Wochen, wo einige Stützen gefehlt haben und es nicht nach Wunschl lief, endlich wieder Mal ein Spiel wo wir ansatzweise das gezeigt haben, was wir können. Der Sieg war völlig verdient, hätte aber auch durchaus höher ausfallen können aufgrund der vielen Chancen."

1. Klasse B: WBC-Freiheit – RB Jedlesee, 4:1 (1:0)

77 Sanel Veladzic 4:1

74 Farhan Saifee 3:1

56 Mirsad Osmic 2:1

49 David Grasl 1:1

44 Sanel Veladzic 1:0

