Effizienz vor dem Tor führt FC Patron zum Sieg gegen Sans Papiers

Im Rahmen der 21. Runde der 1. Klasse B fand das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Patron und Sans Papiers - Die Bunten statt. Trotz anfänglicher Dominanz der Gäste gelang es FC Patron, das Spiel mit 2:0 für sich zu entscheiden. Die Gastgeber bewiesen dabei eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor, die letztlich den Unterschied machte.

Anfangsphase von Sans Papiers dominiert

Die Partie begann mit einer leichten Verspätung, nachdem Sans Papiers nur mit einer minimalen Anzahl von Spielern aufgewärmt hatte. Trotzdem starteten die Gäste stark in die Begegnung. Schon in der 5. Minute war das Team nahe daran, in Führung zu gehen, doch ein Verteidiger von FC Patron konnte den Ball noch gerade so von der Linie kratzen. Dieser Moment schien symptomatisch für die erste Halbzeit, in der Sans Papiers das Spielgeschehen bestimmte, jedoch ohne dabei ein Tor zu erzielen.

FC Patron hingegen zeigte sich extrem effizient. In der 38. Minute nutzten sie ihre erste echte Angriffschance des Spiels. Adrian Pribill, Kapitän des Teams, verlängerte eine Hereingabe mit dem Kopf und brachte sein Team damit mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer kam etwas überraschend, da es bis zu diesem Zeitpunkt kaum offensive Aktionen von FC Patron gab.

Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel bei Sans Papiers, während FC Patron zwei frische Kräfte brachte. Trotz intensiver Diskussionen während der Halbzeitpause gelang es den Gästen nicht, ihre Spielweise effektiv zu ändern. FC Patron stand tief und verteidigte geschickt, während Sans Papiers weiterhin versuchte, zum Ausgleich zu kommen. In der 54. Minute hatte Yaya Ceesay eine Chance für die Gäste, sein Schuss aus gut 22 Metern ging jedoch über das Tor.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 89. Minute. Rafael Djukic spielte einen perfekten Pass durch die Abwehrreihen von Sans Papiers zu Ivan Apanovic, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und den Ball am herauseilenden Tormann vorbei ins kurze Eck schob. Mit diesem Tor zum 2:0 sicherte Apanovic den Sieg für sein Team. Dieser Treffer zeigte erneut die Effizienz von FC Patron, die mit minimalen Chancen maximale Ausbeute erzielten.

Das Spiel endete mit einem 2:0-Erfolg für FC Patron, die damit wichtige Punkte in der Tabelle sammeln konnten. Sans Papiers hingegen muss sich nach einer dominierenden, aber unproduktiven Vorstellung mit der Niederlage abfinden. Das Team zeigte viel Engagement, konnte jedoch die sich bietenden Chancen nicht nutzen.

Mit diesem Ergebnis festigt FC Patron seine Position in der Liga, während Sans Papiers - Die Bunten sich zurück ans Zeichenbrett begeben müssen, um aus ihrer Überlegenheit in den Spielen mehr Kapital zu schlagen.

Stimme zum Spiel

"Wir waren deutlich besser in der Partie und haben auch sehr viel Druck nach vorne gemacht! Im Großen und Ganzen ist es ein verdienter Sieg. In den Anfangsminuten waren die Gäste etwas besser in der Partie und konnten sich auch ein paar gute Gelegenheiten erarbeiten", erklärte Sportlicher Leiter Göschl. "Wie es im Fußball eben so ist konnten wir dann mit einer guten Aktion nach rund 40 Minuten in Führung gehen und diese auch in die Pause mitnehmen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser in der Partie und konnten uns auch einige Chancen erarbeiten. Es war ein wildes Hin und Her, welches wir allerdings in der 90. Minute für uns entscheiden konnten und mit 2:0 am Ende als Sieger vom Platz gehen. In der Tabelle bleibt es natürlich auch spannend und wir wollen in den restlichen Partien nochmals alles geben und so viele Punkte wie möglich holen", fügte Göschl hinzu.

Patron Wien: Sebastian Göschl - Luka Aleksic, Alessandro Zier, Lukas Anicic-Zuparic - Adrian Pribill (K), Muhamet Mahmutaj, Ivan Apanovic, Rafael Djukic, Admir Sabanovic - Marvin Salaam, Philipp Jorganovic



Ersatzspieler: Steven Bauer, Dominic Lastro, Marvin De Chavez, Hamza Rashwan, Berkan Keskin



Trainer: Ing. Gerald Göschl

Sans Papiers: Abel Gismallar - Amanortey Kisseih, Emmanuel Eluke, Collins Okoro, Lamidi Bamgbala - Machi Sunday, Stanley Junior Gibson (K), Arinze Abazuh, Yaya Ceesay - Clement Apenteng, Tokunboh Ogunya



Ersatzspieler: Anayo Anthony Udogwu, Festus Isibor, Kelechi Nwachukwu, Celestine Ekwulugo



Trainer: Stanly Alphonsus

1. Klasse B: FC Patron : Sans Papiers - 2:0 (1:0)

89 Ivan Apanovic 2:0

37 Adrian Pribill 1:0

