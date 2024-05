ASV Gartenstadt dominiert im Heimspiel gegen SC Kopten mit 4:0

Details Montag, 13. Mai 2024 21:42

Im Rahmen der 21. Runde der 1. Klasse B (W) lieferten sich ASV Gartenstadt und der Sportclub der Kopten ein spannendes Match, das letztlich eine klare Angelegenheit für die Gastgeber wurde. Mit einem beeindruckenden 4:0 sicherte sich ASV Gartenstadt den Sieg auf heimischem Terrain. Die Tore fielen Schlag auf Schlag, wobei besonders Agron Meta als Doppeltorschütze hervorstach.

Frühe Führung und rasante erste Halbzeit

Der Anpfiff zum Spiel ertönte, und schnell zeigte sich, dass ASV Gartenstadt in Bestform auftrat. Bereits in der 25. Minute brach Nino Vincetic den Bann und erzielte das 1:0. Vincetic, bekannt für seine Schnelligkeit und Präzision, fand eine Lücke in der Verteidigung der Kopten und ließ dem Torwart keine Chance.

Die Führung gab Gartenstadt weiteren Auftrieb, und nur fünf Minuten später doppelte Agron Meta nach. Mit einem kraftvollen Schuss ins untere Eck erhöhte er auf 2:0 und ließ die Fans jubeln. Meta, nicht zufrieden mit nur einem Tor, schlug erneut in der 32. Minute zu. Diesmal nutzte er einen Fehler in der Abwehr der Kopten aus und schob den Ball gekonnt zum 3:0 ins Netz.

Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Ivan Lovrinovic mit dem 4:0 für den vorläufigen Höhepunkt des Spiels. In der 43. Minute zeigte er seine technischen Fähigkeiten und überwand den Torhüter mit einem präzisen Schuss. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und die Heimmannschaft konnte mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein.

Zweite Halbzeit: Verwaltung des Vorsprungs

Nach der Halbzeit änderte sich das Bild des Spiels kaum. ASV Gartenstadt kontrollierte weiterhin das Geschehen auf dem Platz und ließ kaum Chancen für den SC Kopten zu. Trotz einiger Versuche der Gäste, ins Spiel zurückzukommen, blieb die Defensive der Gartenstädter stabil und unüberwindbar.

Der SC Kopten kämpfte tapfer weiter, aber die Überlegenheit der Heimmannschaft war an diesem Tag nicht zu durchbrechen. Gartenstadt spielte intelligent und nutzte die Räume, die sich boten, effektiv aus, ohne jedoch weiteren Druck auf das Tor der Kopten auszuüben. So plätscherte das Spiel in der zweiten Hälfte ohne weitere Höhepunkte dahin, und das Ergebnis von 4:0 blieb bis zum Abpfiff unverändert.

Als der Schiedsrichter das Spiel schließlich beendete, konnte ASV Gartenstadt einen wohlverdienten und deutlichen Sieg feiern. Das Team zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, und bewies einmal mehr, dass es zu Recht zu den Top-Teams der Liga gehört. Der SC Kopten hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir wussten, dass wir gegen einen sehr kompakten Gegner spielen, weshalb wir das Spiel kontrollieren und sehr viel auf Ballbesitz und sicher spielen wollten. Ab der Hälfte der ersten Halbzeit haben wir das Tempo etwas angezogen und konnten 4 Tore erzielen. In der zweiten Halbzeit gelang uns leider nicht mehr sehr viel, wir konnten jedoch die Null hinten halten, trotz einiger guter Chancen des Gegners, jedoch die nächsten 3 Punkte einfahren."

1. Klasse B: Gartenstadt : SC Kopten - 4:0 (4:0)

43 Ivan Lovrinovic 4:0

32 Agron Meta 3:0

30 Agron Meta 2:0

25 Nino Vincetic 1:0

