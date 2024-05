FC Brigittenau lässt Austria XVII keine Chance

Details Montag, 13. Mai 2024 21:45

Im Rahmen der 21. Runde in der 1. Klasse B (W) trafen FC Brigittenau und Austria XVII aufeinander. In einem überzeugenden Spiel sicherte sich FC Brigittenau einen klaren 5:1 Sieg. Das Spiel begann dynamisch und endete mit einer Torflut, vor allem dank herausragender Leistungen einiger Schlüsselspieler von FC Brigittenau.

Starker Beginn und Führung zur Halbzeit

Der Startpfiff in dieses spannende Spiel erfolgte pünktlich und beide Teams zeigten von Beginn an Engagement. FC Brigittenau, das Heimteam, ergriff schnell die Initiative und konnte die Spielkontrolle übernehmen. Trotz einiger guter Ansätze von Austria XVII war es FC Brigittenau, das durch konsequente Angriffe auffiel. Der erste Durchbruch kam in der 45. Minute, kurz vor der Halbzeitpause. Talha Yilmazer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Austria XVII und brachte sein Team mit einem gezielten Schuss ins Führung. Mit einem 1:0 für FC Brigittenau gingen die Teams in die Pause.

Ein Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste endete. FC Brigittenau ließ nicht nach und schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Yakup Önsoy das 2:0, was die Gastgeber weiter beflügelte. Innerhalb von nur 23 Minuten nach der Pause erhöhten Ömer Faruk Ersoy und Ahmet Selvi mit ihren Treffern in der 70. und 71. Minute auf 4:0, was die Überlegenheit von FC Brigittenau unterstrich. Austria XVII, sichtlich bemüht, das Ruder noch umzureißen, erzielte in der 75. Minute durch Simon Fasching den Ehrentreffer zum 4:1. Der Treffer gab dem Team kurzzeitig neuen Schwung, jedoch war der Vorsprung von FC Brigittenau bereits zu groß. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, setzte Daniel Sostaric mit seinem Tor zum 5:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung des FC Brigittenau.

Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren und verdienten 5:1 Heimsieg für FC Brigittenau. Das Team zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Austria XVII trotz des Ehrentreffers die Dominanz der Heimmannschaft anerkennen musste.

Stimme zum Spiel:

Ahmet Eren (Obmann Brigittenau): "Obwohl wir einige Ausfälle hatten, waren wir über die gesamte Spieldauer die klar bessere Mannschaft. Daher ein verdienter Sieg. Zum Schluss. Gratulation an Daniel Sostaric, (19 J.) Er machte nach seiner Einwechslung sein erstes Tor in seinem ersten KM Spiel überhaupt. Ein großer Dank geht an unseren Tormann Yunus Bellikli, der nach langer Zeit wieder am großen Feld war und eine gute Leistung brachte."

1. Klasse B: FC Brigittenau : Austria XVII - 5:1 (1:0)

91 Daniel Sostaric 5:1

75 Simon Fasching 4:1

71 Ahmet Selvi 4:0

70 Ömer Faruk Ersoy 3:0

47 Yakup Önsoy 2:0

46 Talha Yilmazer 1:0

