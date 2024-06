Kaya-Doppelpack ebnet ASV Gartenstadt Weg zu Sieg über RB Jedlesee

Details Sonntag, 16. Juni 2024 21:24

Der ASV Gartenstadt konnte im Heimspiel gegen RB Jedlesee einen klaren 3:0-Sieg einfahren. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel und konnten ihre Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung von Fahrettin Kaya, der zwei Treffer beisteuern konnte.

ASV Gartenstadt übernimmt früh die Kontrolle

Die Heimmannschaft setzte RB Jedlesee von Anfang an unter Druck. Vorerst wurden die Bemühungen der Gastgeber aber nicht belohnt. Erst kurz vor dem Pausenpfiff war es so weit. In der 45. Minute war es Fahrettin Kaya, der die Abwehr der Gäste überwinden konnte und kaltschnäuzig zum 1:0 für den ASV Gartenstadt traf.

Nach dem Seitenwechsel hatte der ASV Gartenstadt weiterhin mehr vom Spiel und war entschlossener. In der 55. Minute konnte Simon Kern die Führung nach einer Standardsituation auf 2:0 ausbauen. Kern nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von RB Jedlesee eiskalt aus und schob den Ball ins Netz. Mit diesem Treffer war die Partie praktisch entschieden, denn RB Jedlesee fand keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen.

Kaya krönt seine Leistung mit zweitem Tor

Der ASV Gartenstadt blieb auch in der Folgezeit die tonangebende Mannschaft. Die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum gefährliche Angriffe der Gäste zu. In der 83. Minute war es erneut Fahrettin Kaya, der mit seinem zweiten kaltschnäuzigen Treffer des Tages den Endstand von 3:0 herstellte. Kaya bewies erneut seine Torgefährlichkeit und krönte seine hervorragende Leistung mit diesem Doppelpack. Die wenigen Minuten bis zum Abpfiff verwaltete der ASV Gartenstadt souverän und ließ nichts mehr anbrennen.

Stimme zum Spiel:

Micharl Marchart (Trainer Gartenstadt): "Nach den letzten Spielen haben wir uns heute vorgenommen, Wiedergutmachung zu leisten, was uns gut gelungen ist. Wir haben heute eine gute Leistung defensiv gezeigt und offensiv einige gute Chancen herausgespielt, die wir auch nutzen konnten. Heute konnten wir unsere Leistung die kompletten 90 Minuten abrufen und verdient 3 Punkte einfahren."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Simon Kern - Christopher Wittmann, Christian Muckenhuber, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Alexander Strobl, Abdalla Abou El-Atta - Fahrettin Kaya (K)

Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Meron Tesfay, Kevin Bielec, Daniel Krömker, Mathias Muckenhuber, Jürgen Oszvald

Trainer: Michael Marchart

RB Jedlesee: Sebastian Gold, Josef Assar, Manuel Jungmann, Salman Tata, Andre Michalik, David Grasl (K), Justin Osmancevic, Jan Hack, Martin Holzreiter, Oliver Schweitzer, Jens Ougaard

Ersatzspieler: Patric Nawara, Philip Vukovich, Nikola Stojanovic, Hakan Düztaban

Trainer: Rene Casny

1. Klasse B: Gartenstadt : Jedlesee - 3:0 (1:0)

83 Fahrettin Kaya 3:0

55 Simon Kern 2:0

45 Fahrettin Kaya 1:0

Details

