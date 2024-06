Katusa-Goldtor bringt UD Süssenbrunn drei Punkte gegen FC Patron

Details Montag, 17. Juni 2024 08:06

UD Süssenbrunn traf am Samstag auf den FC Patron - letztlich konnte man sich mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Der Meister feiert damit den zwölften Sieg in Folge und unterstreicht Platz eins. Eine Runde vor Schluss liegt man jetzt elf Punkte vor der Konkurrenz.

Frühe Führung durch Bergner

Die Süssenbrunner starteten gut in die Partie und kamen gleich zu Beginn zu guten Möglichkeiten. So scheiterte Bergner (8.) an der Stange und auch Bellak sowie Postenrieder scheiterten alleine vor dem Gästetorhüter. In der 18.Spielminute dann das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 durch Bergner, der einen Apraller aus kurzer Distanz zur Führung verwertet. Die Gäste waren defensiv sehr mit den Angriffen der Gastgeber beschäftigt, sodass offensiv sehr wenig Gefährliches kam. Trotz weiterer guten Möglichkeiten der Heimischen blieb es bis zum Pausenpfiff beim knappen 1:0.

Spannung in der zweiten Hälfte

Im zweiten Durchgang kam bereits in der 48.Minute wieder Bewegung auf die Anzeigetafel, den die Gäste kamen nach einem Konter zum doch etwas überraschenden Ausgleich. Süssenbrunn war die spielbestimmende Elf und erarbeitete sich wieder einige Möglichkeiten, doch sowohl Strohmayer als auch Bellak und Katusa scheiterten knapp oder am hervorragenden Gästetorhüter.

In der 74.Minute erlöste Süssenbrunn dann noch Katusa, der nach einem Eigenfehler im Spielaufbau der Gäste das 2:1 erzielte. Damit wandern die nächsten drei Punkte auf das Süssenbrunner Konto und man feiert den zwölften Sieg in Serie.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft. Was wir Woche für Woche auf den Platz bringen, ist wirklich stark. Auch dieses Mal haben wir wieder hochverdient gewonnen und die drei Punkte geholt. Wir haben nur leider unsere Torchancen nicht für einen höheren Sieg genutzt."

Aufstellungen:

UD Süssenbrunn: Hansjörg Starke, Florian Straube, Julian Bellak, Manuel Bergner, Markus Postenrieder, Daniel Petschning, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga

Ersatzspieler: Dominik Laggner, Rafael Morina, Angelo Katusa, Dominik Künast, Marcel Schoderböck

Trainer: Thomas Irsigler

Patron Wien: Sebastian Göschl - Lukas Anicic-Zuparic, Berkan Keskin, Adrian Pribill (K) - Luka Aleksic, Hamza Rashwan, Muhamet Mahmutaj, Marvin Salaam, Admir Sabanovic - Philipp Jorganovic, Aykut Firat

Ersatzspieler: Dominic Lastro, Sebastian Moser, Paul Dragoni, Michael Frühwirth

Trainer: Gerald Göschl

1. Klasse B: UD Süssenbrunn : FC Patron - 2:1 (1:0)

74 Angelo Katusa 2:1

48 Aykut Firat 1:1

18 Manuel Bergner 1:0

