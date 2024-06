Überfallsartiger FC Brigittenau schlägt WBC-Freiheit klar

Details Montag, 17. Juni 2024 13:12

Der FC Brigittenau zeigte sich am Samstag in Bestform und besiegte WBC-Freiheit mit 6:2. Die Heimmannschaft gab von Beginn an Vollgas. Zur Halbzeit führte das Team aus dem namensgleichen Gemeindebezirk schon mit 2:0 und legten den Grundstein für drei Punkte.

Ein Blitzstart von FC Brigittenau

Das Spiel begann fulminant für den FC Brigittenau. Bereits in der ersten Minute gelang Abdullah Ünal der Führungstreffer zum 1:0. Mit diesem frühen Tor setzte die Mannschaft den Grundstein für eine dominante Vorstellung. In der 25. Minute legte Yunus Karakaya mit dem 2:0 nach und sorgte für eine komfortable Führung zur Halbzeitpause.

Die Gäste von WBC-Freiheit fanden in der ersten Halbzeit kaum Mittel, um die Abwehr der Gastgeber zu überwinden. Der FC Brigittenau kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum gefährliche Situationen zu.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der FC Brigittenau nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, erhöhte Gökdeniz Yamuc auf 3:0. Nur zwei Minuten später, in der 49. Minute, traf Ömer Kizilirmak zum 4:0 und besiegelte damit praktisch den Sieg der Gastgeber.

WBC-Freiheit zeigte jedoch Moral und konnte in der 58. Minute durch Sanel Veladzic auf 1:4 verkürzen. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur sieben Minuten später stellte Yunus Karakaya mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her und markierte das 5:1 für den FC Brigittenau.

In der 72. Minute konnte Eldar Rahmanovic erneut für WBC-Freiheit verkürzen und erzielte das 2:5. Doch auch dieser Treffer änderte nichts an der Überlegenheit der Gastgeber. Nur eine Minute später, in der 73. Minute, stellte Nayld Ngoulou Gampo den Endstand von 6:2 her.

Stimme zum Spiel:

Daniel Meyer (Trainer WBC): "Brigittenau war wie erwartet sehr gut, allerdings haben wir es dem Gegner bei den Gegentoren zu leicht gemacht. Zu einigen individuellen Fehlern in der Abwehr kam die mangelnde Chancenverwertung hinzu. Die Niederlage war verdient, ist allerdings um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen.

Ahmet Eren (Obmann Brigittenau): "Wir waren gut vorbereitet und top motiviert für das Spiel. Es ging nämlich um Platz 2.

Wir haben unsere Heimstärke wieder gezgit und waren über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ein verdienter Sieg."

Aufstellungen:

FC Brigittenau: Hakan Kara (K), Sergen Toy, Leon Scheidl, Kadir Ceker, Yunus Karakaya, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Murat Uzar, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc, Ömer Kizilirmak

Ersatzspieler: Daniel Sostaric, Nayld Ngoulou Gampo, Ahmet Eren, Ahmet Selvi

Trainer: Sezgin Sahingöz

WBC-Freiheit: Lukas Berger, Ramy Al Ali, Omid Amini, Samer Alsharif, Besnik Krasniqi, Philipp Potlacnik, Robert Hohenecker, Schimon Megrelischwili, Sanel Veladzic, Thomas Bürringer (K), Benjamin Ramadani

Ersatzspieler: Denis Dogan, Thomas Pfaffelmoser, Djordje Vela, Eldar Rahmanovic, Gregoire Bilek

Trainer: Daniel Meyer

1. Klasse B: FC Brigittenau : WBC-Freiheit - 6:2 (2:0)

73 Nayld Ngoulou Gampo 6:2

72 Eldar Rahmanovic 5:2

65 Yunus Karakaya 5:1

58 Sanel Veladzic 4:1

49 Ömer Kizilirmak 4:0

47 Gökdeniz Yamuc 3:0

25 Yunus Karakaya 2:0

1 Abdullah Ünal 1:0

